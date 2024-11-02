艾殊利高爾：新瓶舊酒　雲佬無力救紅魔

圍繞曼聯對車路士的最大話題，顯然是紅魔領隊坦哈格不幸被辭退。看到領隊失去飯碗從來都不是一件好事，尤其是因旗下球員沒發揮出應有實力而導致離隊。

一個典型的例子就是上場聯賽訪韋斯咸，曼聯本應在半場結束時就毫無懸念取得勝利，但幾次離譜的門前失機，放虎歸山讓鎚仔幫於之後領先，最後更靠一個有爭議性的12碼贏得比賽。

雲尼斯達萊臨危受命帶領紅魔出戰這場比賽，曼聯球迷希望其球員生涯的埋門把握能力能盡快帶來正面影響。入球一直是曼聯今季最關心的課題，至今只在聯賽入8球，場均入球竟低於1球，考慮到他們擁有的進攻實力和季前簽入了新球員，這絕對是不可接受。

除此之外，他們的主場表現也將引起極大關注。奧脫福曾經是客隊望而生畏的堡壘，但今季4場主場聯賽只得2勝2負，更失了7球而僅入3球。

另一邊廂，車路士開季令我留下深刻印象，他們顯然是星光熠熠，領隊更可以在周末和周中派遣兩支完全不同的球隊落場。我反而欣賞馬利斯卡仍十分專注做他該做的事情，並在處理人事的方式上拿揑得很好，加速了磨練這支年輕球隊的進程。

馬利斯卡最擔心的應該是球隊的失球數字，目前場均失球達1.2球，這似乎是其比賽風格所帶來的後遺症，但暫時看起來是利多於弊，皆因在他調教下進攻如魚得水，攻力僅次於曼城，並以19球成為今季入球第2多的球隊。

他們的強大進攻火力很大程度要歸功於高爾彭馬和尼高拉斯積遜，今季這兩名球員的入球和助攻數字都躋身前6名，表現十分出色。高爾彭馬理所當然會受到讚揚，並於近3次對曼聯入4球，但我想談論一下尼高拉斯積遜。我季初預計他會迎來大爆發，我們在上季已經知道他落場時不惜氣力全場奔跑，今季可謂更上一層樓，效率進一步提升，並貢獻更多入球及助攻。車路士若要保持季初的勇態，便要寄望尼高拉斯積遜能繼續保持這種出色狀態。

在坦哈格離隊後，一些與其相處不太好的球員，表現可能會略有提升，就像我們不時看見球隊總會在領隊離開後反彈，但我不認為此時此刻的曼聯，不論作為一支團隊抑或個人，都有太多靈光一閃的時刻。在曼聯充滿不確定性的因素下，奧脫福場內的氣氛將會很有趣，而車路士擁有足夠銳利的進攻天賦來送上致命一擊，並取得最終勝利。