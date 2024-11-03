曼城輸波失榜首　哥帥自爆落敗真相

周六(2日)晚英超爆大冷，衞冕嘅曼城作客1比2不敵般尼茅夫，繼上周中英聯盃後再輸1場，聯賽32場不敗走勢斷纜，並被同日贏波嘅利物浦搶走榜首之位。「藍月亮」領隊哥迪奧拿將連番失利歸咎於太多傷兵，球員出現疲態，嚟緊周三(6日)凌晨歐聯作客對由曼聯候任主帥艾摩廉領軍嘅士砵亭，恐怕情況唔樂觀。

曼城上周中英聯盃以副選應戰，導致1比2不敵熱刺，今場英超出番艾寧夏蘭特等主力上陣，但演出仍然冇起色，開賽9分鐘就被般尼茅夫中場安東尼施美安射破大門。換邊後，般尼茅夫前鋒伊雲尼遜射入成2比0，曼城踢到82分鐘先至靠後衞加華度爾頂入破蛋，但為時已晚輸1比2，自從2023年12月初不敵阿士東維拉後，首次聯賽輸波，此外，哥迪奧拿之前13次領軍對般尼茅夫全勝紀錄亦告終。

與此同時，曼城之前連續15次贏般尼茅夫走勢斷纜，未能打破車路士喺頂級聯賽連續贏單一對手紀錄，車仔曾於1984至2011年，連續15次擊敗西布朗。

賽後哥迪奧拿表示，曼城表現走樣同球員傷疲問題有好大關係：「我哋今場應付唔到高強度對抗，球員太疲倦，對手有好多方面表現比我哋優勝，我哋失去比賽節奏，因為有唔少球員之前受傷，操練時間不足。」哥帥口中嘅球員，包括基爾獲加、尼敦阿基、文路爾艾簡治，3位後衞都係剛傷愈，狀態不足，但由於其他守將養傷，3人今場焗住正選上陣，令後防中門大開。

曼城未來1個月惡戰連場，除咗歐聯之後，英超戰線仲要鬥2支勁旅熱刺同利物浦，哥迪奧拿肯定頭痛。