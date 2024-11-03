利物浦贏波代價大　中堅傷出情況令人擔憂

周六(2日)晚英超3支爭標強隊之中，阿仙奴、曼城都輸波，利物浦亦贏得非常艱辛，比賽早段落後之下，靠加普、穆罕默德沙拿各建一功，主場以2比1反勝白禮頓，力壓曼城升上榜首。不過，紅軍贏波亦付出沉重代價大，中堅伊巴希馬干拿迪受傷，可能缺陣嚟緊周三(6日)凌晨歐聯主場利華古遜，防線有隱憂。

利物浦一開波就有1次黃金機會，達雲紐尼斯個人突破後，近門起腳，被門將華布根神勇救出。白禮頓避過一劫果然有後福，14分鐘由卡迪奧盧射入打開紀錄，呢位土耳其國腳跟住仲有1次凌空射門高出。

利物浦屋漏偏逢連夜雨，中堅伊巴希馬干拿迪上半場尾段受傷，佢當時需要包紮左手前臂，神情非常痛苦，未知是否骨折，下半場由祖高美斯入替。

換邊後，利物浦演出有改善，創造多次具威脅攻門，包括穆罕默德沙拿單刀被門將華布根擋出，戰至70分鐘，紅軍終於扳平，加普左路傳中，門前大漏直飛入網。2分鐘後，穆罕默德沙拿射入靚波，協助利物浦反勝2比1，近6場聯賽取得5勝1和，領先第2位曼城2分。

伊巴希馬干拿迪將會接受詳細檢查，先至知需要抖幾耐，由於2位後備中堅祖高美斯、查洛爾昆沙表現都唔可靠，如果伊巴希馬干拿迪無法上陣對利華古遜，防線勢必面臨危機。