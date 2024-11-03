「柔道界芭比」比洛迪訪港　令你着迷的世界冠軍

有「柔道界芭比」美譽的烏克蘭世界冠軍比洛迪(Daria Bilodid)，被指是顏值與力量的完美結合，其絕招「奪命鉸剪脚」迷到萬千粉絲，這位九頭身比例的柔道嬌娃將於本周訪港，並與粉絲互動及親身指導港隊青年運動員，為本周上演的亞洲柔道公開賽掀起一股柔道熱。

剛滿24歲的比洛迪於2018年9月參加柔道世錦賽贏得女子48公斤級冠軍，當年以17歲345天之齡成為史上最年輕的柔道世界冠軍，也因為她身材的優勢而有「烏克蘭巨蠎」之稱，手長、腿長及臂力超強，能輕易制對方。其後她在2019年世錦賽成功衞冕，並於2020年東京奧運獲得銅牌，為烏克蘭迎來首面女子柔道的奧運獎牌。

一連兩天的亞洲柔道公開賽將於11月9及10日在馬鞍山體育館舉行，大會今次特別邀請了比洛迪來港作嘉賓，中國香港柔道總會主席黃寶基表示:「我們想加強柔道在地區的推廣，藉着今次亞洲公開賽很高興邀請到比洛迪到來，她是一位年輕且具實力的頂級運動員，在柔道界有很多粉絲，她屆時會為香港運動員打氣，我也期望她的到訪可以令更多人認識柔道。」比賽當天亦安排了4間學校的學生入場觀賽，並有導賞員協助解釋。

為了讓本地年輕運動員可以與世界級選手的交流，比洛迪亦會與11月8日與港隊年輕運動員作指導，讓小將們可以乘機「偷師」，而總會亦於當晚設「世界冠軍見面會」，有興趣的朋友可留意中國香港柔道總會官方社交平台公布。

比洛迪在歐洲是一位著名運動員，先後贏過3屆歐洲冠軍，被封為「榻榻米上最美麗怪物」的她，出身於柔道世家，承繼父母的優良基因，父親曾奪世錦賽銅牌及兩奪歐洲冠軍，原本父母沒有想過讓女兒玩柔道，反而想她成為韻律體操選手，但這位小可愛隨父母到道場訓練後，即愛上柔道，並且於16歲就贏得歐洲賽冠軍。

巴黎奧運她挑戰女子57公斤級，可惜無緣獎牌，但年紀輕輕的她不時在個人社交平台分享人生金句，並經常將自己的訓練生活點滴與粉絲分享，單是Instagram粉絲已有49萬，雖然充滿陽光的她具備超模條件，但她拒絕了許多公司邀請成為專職模特兒，因為她希望專注在喜歡的柔道運動上；有人講過「比洛迪會令你愛上柔道」，大家不仿本周到馬鞍山體育館，一睹她的魅力。

比洛迪(Daria Bilodid)

出生日期:2000年10月10日(24歲)

國籍:烏克蘭

身高:1米72

柔道級別:57公斤

輝煌戰績:2次世界冠軍(2018及2019)、3次歐洲冠軍、2020年奧運銅牌

亞洲柔道公開賽活動資料

地點:馬鞍山體育館

11月8日：

世界冠軍見面會(晚上7時30分至9時)

11月9日： 7項決賽(下午4時起)

男子60公斤或以下、男子66公斤或以下、男子73公斤或以下

女子48公斤或以下、女子52公斤或以下、女子57公斤或以下、女子63公斤或以下

11月10日: 7項決賽(下午4時起)

男子81公斤或以下、男子90公斤或以下、男子100公斤或以下、男子100公斤或以上

女子70公斤或以下、女子78公斤或以下、女子78公斤或以上