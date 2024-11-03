港超聯　標準流浪主場第一擊　火併冠忠南區

2024年11月03日 14:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    港超聯：標準流浪 vs 冠忠南區
    【東網按次收費直播】
    https://tv.on.cc/oncchkpl/index_tc.html　
    「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）頭場，首次在聯賽主場出擊的標準流浪，於青衣運動場惡鬥冠忠南區。流浪由今季首次正選的盧兆崎把關，4名東灜兵林遼太、林堂真、菅沼駿哉，以及岡本玲仁齊齊擔正，劉智樂、雷仙奴負責攻堅。南區則派出黃浩然、宋柱浩鎮守後防，亞哥斯達墮後派牌，入球重任落在基哥利、積遜身上。
    標準流浪正選：
    1 盧兆崎 [GK]
    4 梁煒烽
    5 林遼太
    7 劉智樂 [C]
    11 巴拉克
    13 菅沼駿哉
    19 姚浩明
    23 林堂真
    36 岡本玲仁
    37 張廣然
    77 雷仙奴
    後備：
    99 陳冠燊 [GK]
    9 黃韜霖
    12 李呈
    14 馬榕生
    17 龍梓軒
    18 金道賢
    21 張青雲
    25 梁凱俊
    32 李泳豪
    33 法蘭度
    59 周以軒
    93 嚴顥崑
    冠忠南區正選：
    1 伍瑋謙 [GK]
    2 陳潤潼
    6 基斯
    9 基哥利
    10 亞哥斯達
    11佐佐木周 [C]
    14 宋柱浩
    15 黎格爾
    16 翟廷峯
    21 黃浩然
    90 積遜
    後備：
    31顏翱天 [GK]
    4 川瀬浩太
    7 史提芬彭利拿
    8 李嘉耀
    17 李小恆
    18 艾華
    19 趙聡悟
    20 游卓峰
    23 容昊
    24 鞠盈智
    26 陳凱柏
    27 莊晉
    28張國鋒
    「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）繼續上演兩場賽事，首次在聯賽主場出擊的標準流浪，頭場會於青衣運動場惡鬥上周輪空的冠忠南區（on.cc周日下午3時按次收費直播）；至於尾場則由兩支聯賽未勝之師正面交鋒，港會坐鎮香港足球會足球場迎戰均業北區。（on.cc周日下午4時30分按次收費直播）
    今仗作為標準流浪本季首場主場賽事，助教林嘉緯期望球員把握優勢，展現爭勝鬥志，大打爭氣波：「其實我哋班球員質素都有咁上下，只要大家落場放膽表現自己，自然愈踢愈順，希望可以喺主場踢出流浪嘅鬥志，帶到驚喜畀球迷睇！」「嘉緯」亦表示南區擁有基哥利等進攻好手，會對此作針對性部署，務求堵塞防線漏洞，製造反擊機會。
    談到上周於「高級組銀牌」擊敗港會，順利出線4強，前鋒張廣然表示球隊士氣有所提升，期望延續上場氣勢，踢出應有水準，全力爭勝：「球隊最近幾場發揮得唔錯，士氣比之前有好大改善，希望我哋Keep住呢股氣勢，攞哂三分！」
    由於面對東方的「高級組銀牌」改期，因此南區上周輪空。對於是役有亞哥斯達刑滿復出，主教練楊正光認為球隊組織力會有所改善，製造更多攻勢：「流浪應該會喺後防屯重兵，有亞哥斯達喺度，令我哋嘅進攻冇咁易老鼠拉龜，其他球員都要做多啲無球走動，撕破對手防線，希望表現比之前對九龍城嗰場聯賽好番啲。」「光Sir」續道劉智樂本季表現理想，令反擊極具效率，提醒球員保持警惕。
    至於佐佐木周就直言，球隊近期演出未算理想，急需1場勝仗振奮士氣，但他指流浪有幾位同胞坐鎮下，實力不容小覷：「林堂真、菅沼駿哉同岡本玲仁喺流浪產生好大作用，所以今場一定唔易踢，不過我哋班前線球員質素都唔講得笑，希望畀到多啲壓力對手。」