體育舞蹈11月雙料呈獻　精英爭奪「亞少」「亞青」殊榮

「DSA亞洲青少年錦標賽-香港2024」及「DSA亞洲青年專項錦標賽-香港2024」，將分

別於本月15-17日以及18-23日假灣仔伊利沙伯體育館舉行，今屆是中國香港體育舞蹈總會首次將兩個不同年齡層（12-15歲、16-18歲）的比賽帶給觀眾，可以說是「雙料娛樂」，香港將派出10對組合爭奪冠軍殊榮。

體育舞蹈「亞少」及「亞青」賽，將集齊亞洲各地及本港青少年精英選手參加，八天的比賽將產生12面亞洲級別的金牌，預料會有一番龍爭虎鬥。11月15-17日的節目包羅萬有，同場將舉行「香港公開賽」的先進組及少兒組的比賽外，還有焦點賽事的「DSA亞洲青少年錦標賽」將於16號進行標準舞五項，翌日上演拉丁舞五項，屆時將決出亞洲青少年賽的兩面金牌，對小選手們來說是體能及心理的重大考驗。

11月19-23日的比賽是另一高潮，19及20號將產生10面「DSA亞洲青年專項錦標賽」的金牌，包括五面來自標準舞（華爾茲、探戈、維也納華爾茲、狐步舞、快步舞），另外五面來自拉丁舞（森巴舞、查查查、倫巴舞、鬥牛舞、牛仔舞），屆時，年齡介乎16-18歲的大哥哥、大姐姐們的比拼，將掀起連場激戰。22-23日將上演「香港公開賽」的青少年組比賽，大家萬勿錯過。