雲佬領軍重整士氣　曼聯半和好路

英超焦點賽事，曼聯主場迎戰車路士。「紅魔鬼」上輪不敵韋斯咸後跌至14位，會方怒炒坦哈格，改由助教兼昔日「禁區之王」雲尼斯達萊接手執教，要求佢哋突然變強並不現實，但球員戰意肯定唔同晒，上周中英聯盃大炒李斯特城已經證實呢點；「藍戰士」今季表現穩步上升，作客奧脫福預計會較保守，加上雙方近8次交手7次半場打和，首選半場和。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

如果曼聯繼續由坦哈格領軍，車路士贏面高唱入雲，就好似之前利物浦同熱刺到訪奧脫福一樣，全部都輕鬆全取3分，事關之前嘅曼聯踢法雜亂無章，逼搶唔到位兼士無鬥志，不過一切隨着坦哈格落台而唔同晒，據報雲尼斯達萊今季回巢擔任助教以來深受球員歡迎，大家都願意為呢位一代射手拚搏，曼聯表現將有所改變。

「雲佬」年代嘅曼聯進攻簡單直接，埋門一腳更係佢嘅看家本領，如今「雲佬」成為看守領隊，曼聯放棄唔擅長嘅逼搶戰術，可釋放更多空間讓拉舒福特、海倫、阿歷真度加拿祖自由發揮，攻力增強，上周中聯賽盃就以5比2淘汰李斯特城，但贏波之餘仍失2粒，預計今場遇上級數更高嘅車路士，曼聯上半場唔會貿然搶攻。

車路士在新帥馬利斯卡領軍下完成蛻變，位居前列，高爾彭馬聯賽交出7入球5助攻，狀態火熱，不過佢哋今季先後輸畀曼城同利物浦兩支爭標分子，證明仍有不足之處，今場面對有「新帥效應」嘅曼聯，初段將會靜觀其變，半場和機會更高。