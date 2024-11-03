近4次決賽全勝　舒奈達香港網賽強勢奪冠

保誠香港網球公開賽周日（3日）上演決賽大戰，頭號種子俄羅斯球手舒奈達以直落兩盤擊敗英國一姐寶特，強勢封后，近4次入決賽勝率達100％。女雙則由挪威／日本組合艾姬莉／二宮真琴險勝日本組合青山修子／穗積繪莉奪冠。

女單決賽戰況一面倒，世界排名第14的舒奈達強勢出擊，面對英國的寶特首盤即連取5局，落後0：5的保特之後成功「保發」追回一局，贏得掌聲，不過舒奈達未有手軟未贏一局，以6：1領先。第2盤舒奈達憑高達90.9%一發得分率再贏6：2，只花1個多小時極速解決對手，首次奪得香港網賽冠軍。

年僅20歲的舒奈達近4次打入決賽全部獲勝，連奪巴黎網賽（WTA 125）、巴特洪堡網賽（WTA 500）、匈牙利大獎賽（WTA 250）及香港網賽（WTA 250）冠軍，賽後她相當開心，跑到觀眾席與家人相擁。她感謝家人一直陪伴自己，期待來年再次回港參賽：「我希望每個賽季都好像今年一樣，這裡氣氛相當之好，我過了一個最美妙的星期，留下難忘的回憶，希望明年可以回來衞冕！」至於亞軍寶特賽後大讚對手實力強勁，「她在比賽中把我『殺死』，她今季表現絕對值得贏得冠軍。」

雙打方面，3號種子挪威／日本組合艾姬莉／二宮真琴決賽以6：4、4：6、11：9力挫4號種子日本組合青山修子／穗積繪莉，兩周前艾姬莉和二宮真琴於WTA 125香港賽決賽不敵羅馬尼亞組合奪亞，今次捲土重來登頂，兩人賽後表現興奮。艾姬莉說：「對手上周才於日本公開賽奪得冠軍，她們的實力真的很強，好開心最後拿到今季第一個冠軍。我要多謝我的拍檔，她永不放棄。」二宮真琴表示，「上次我們在這裡拿到亞軍，今次終於拿冠軍，多謝球迷連日來的支持，我愛香港，希望可以再來比賽！」

今屆賽事請來前中國網球名將李娜擔任賽事總監，她表示這次經驗感覺新奇：「這個賽事氛圍很好，場外周邊讓球迷近距離感受網球，即使沒有打過網球的人都會投入其中，球迷和球員亦有很好的互動。賽會安排了活動讓球員不同程度的感受香港文化魅力，我和很多球員聊過，她們都很喜歡香港。」她直言，香港「軟件」完美，不過要舉辦更高規格賽事，有必要提升硬件，「畢竟這個球場已經有40年歷史，香港作為國際化都市，球場硬件有很大改進空間。」