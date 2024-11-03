港超聯　港會挫均業北區　奪今季首勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）另一場賽事，由兩支聯賽未勝之師交鋒，港會坐鎮香港足球會足球場硬撼均業北區。最終港會憑史加利及羅素上半場各入1球，以2比0勝出，終止各項賽事7連敗兼獲得今季首場勝仗。

主隊派出李溢晉把關，薩拉沙及陳浩嘉控制中場，林智豐先列後備；北區方面，基拿美和韋健豪鎮守中路，肯迪從後派牌，古杜拉負責側擊，協助羅港威爭取入球。

開賽僅3分鐘，港會就有黃金機會，加斯特夫送出直線，陳灝起腳被龐焯熙救出。其後港會繼續搶攻，梁城祖送出直線，加斯特夫禁區內被黃靖然抱跌，球證判罰12碼，史加利13分鐘操刀射入成1比0。5分鐘後，史加利開出角球，羅素頂成2比0。北區嘗試急起直追，26分鐘，簡嘉亨左路傳中，波比撞射被李溢晉擋出底線，44分鐘，比提禁區頂主射罰球，被龐焯熙飛身撲出，港會半場領先2比0。

北區半場換入舒拉普加強攻力，61分鐘，羅港威右路施射擦柱出界，14分鐘後，後備入替的何振廷左路推大位勁射，李溢晉成功接實。戰至尾段，黃偉國禁區內被積施利踢跌，球證直指12碼點，但舒拉普操刀炒高，注定北區無力回天，最終港會贏2比0勝出，終止各項賽事7連敗，兼取得今季首場勝利。