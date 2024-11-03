馬些路搞對抗遭解約　隨時提早收山

馬些路拒絕教練文奴文尼斯指示，賽後被解約。(Getty Images)

周六(2日)巴甲富明尼斯主場對甘美奧，發生罕見球員違抗軍令事件，主角正係曾效力皇馬多年嘅老將馬些路，呢位36歲左後衞準備後備上陣時，公然反對富明尼斯教練文奴文尼斯嘅戰術部署，賽後會方發表聲明，決定同呢位老將即時解約。

當時比賽踢到90分鐘，富明尼斯領先2比1，文奴文尼斯安排馬些路後備入替，可能想加強防守保住勝果。文帥喺場邊同馬些路面授機宜，呢位巴西球星卻拒絕對方指示，結果文奴文尼斯改變換人決定，叫佢坐返後備席。

好衰唔衰，踢到補時9分鐘，富明尼斯被甘美奧逼和2比2，馬些路自然孭晒鑊，受盡千夫所指，就算佢屬於著名球星，都冇面畀，球會管理層迅速作出處罰，宣布同馬些路即時解約。

馬些路出身於富明尼斯青訓系統，2007年轉投皇馬後，捧過6次西甲、5次歐聯、4次世冠盃等錦標。2022年夏天離開皇馬後，一度冇班落，最後加盟希臘球隊奧林比亞高斯，但僅半季就被解約。

馬些路上年2月重返母會富明尼斯，並協助球隊奪得上屆自由盃冠軍，估唔到現時不歡而散，恐怕難再有球隊收留佢，隨時提早收山。