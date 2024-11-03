希斯基：墨城反彈　小勝西部聯

墨爾本城上場澳職不敵同市死敵墨爾本勝利後，今仗將會作客迎戰西部聯，連續兩場進行墨爾本打吡戰。

墨爾本城在兩周前的首輪聯賽，雖然以1比0擊敗主隊紐卡素噴射機，但上仗面對墨爾本勝利時卻於頭25分鐘連失3球，導致自己陷入水深火熱當中，最終更於主場輸波。不過，我認為主帥維迪馬能夠在該場敗仗中，找到一些可取之處，皆因其球隊下半場展示出正面的態度，更加以1比0勝出下半場45分鐘的賽事。

納博特射入墨爾本城當日的唯一一個入球，今仗將會是球隊的關鍵先生。另外，我還認為10號位角色球員約拿坦高漢高及翼鋒馬高迪利奧將會成為球隊創造力的來源。墨爾本城亦要減少面對墨爾本勝利時所犯下的失誤，特別是對手西部聯今季前線進攻火力相當強勁。

我之前提到，西部聯前鋒指宿洋史有可能成為一個絕佳收購，他上星期亦於球隊主場以1比1打和西悉尼流浪者的比賽中，攻入今季聯賽的開齋波。

此外，我相信諾亞保迪是一位相當具潛質的球員。這名澳洲小將上季成功打入球隊的正選行列後，曾經在6場聯賽攻入4球，可惜及後因傷而提早收咧。但如今他經已傷癒復出，前兩仗亦後備登場，所以大家要留意他在今仗的演出，事關他相當具入球威脅。

西部聯連和兩仗，足證他們是一支難以被擊破的球隊，但我始終認為最終墨爾本城可以作客小勝而回。