曼聯換帥後首場英超未見起色，周一(4日)凌晨主場被車路士逼和1比1，開季10場聯場只得12分排第13位，創下曼聯英超史上頭10輪最差成績。曼聯入球功臣般奴費南迪斯表示，相信即將上任嘅新帥魯賓艾摩廉可以重新團結球隊，帶領曼聯翻生。

艾摩廉要下星期先上任，曼聯今場繼續由雲尼斯達萊帶隊，上半場互有攻守，車路士嘅馬度基曾頂中柱，曼聯亦有拉舒福特近門狂抽中楣。70分鐘海倫被羅拔山齊士撲跌博到12碼，般奴費南迪斯操刀射入，但曼聯只係領先4分鐘，摩西斯卡些度就轟入靚波追平，最終兩隊1比1握手言和。

曼聯再次失分，今季10場聯賽3勝3和4負只得12分，比14/15同19/20兩個球季(13分)更低分，創下曼聯英超史上最差開季紀錄，對上一個更差嘅開季數到86/87球季(10輪8分)。雲尼斯達萊賽後證實，艾摩廉未有參與今場部署：「今場我冇聯繫過艾摩廉，我會帶到兩場，之後新領隊接手，非常清晰。」

今場射入今季英超第1球嘅般奴費南迪斯，就期望艾摩廉到臨會拯救曼聯：「我係士砵亭嘅超級球迷，我睇好多佢哋嘅比賽，當艾摩廉初初執教士砵亭，球會係有啲分裂，係佢將球會重新團結，將興奮帶番畀士砵亭，將一切改變。」