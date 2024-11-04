巴塞12戰入40球　費歷克追平施丹紀錄

周日(3日)深夜西甲「加泰羅尼亞打吡」，榜首巴塞隆拿主場以3比1擊敗愛斯賓奴，拋離踢少1場嘅第2位皇馬9分，展現冠軍相。巴塞今季踢12場聯賽入40球，主帥費歷克追平前皇馬教練施丹嘅紀錄，成為踏入21世紀以來，首12場西甲領軍最多入波嘅教練之一。

兩隊實力距離懸殊，巴塞隆拿佔盡優勢，開賽12分鐘就打開紀錄，拉明耶馬右路妙傳，丹尼爾奧莫射入。巴塞攻勢一浪接一浪，由拉芬夏比洛尼射成2比0，呢位巴西國腳近3次上陣入5球，腳風非常順。

踢到31分鐘，丹尼爾奧莫遠射入網，個人梅開二度，佢今季加盟巴塞隆拿後，聯賽上陣5次入5球，多過上季效力RB萊比錫上陣21場聯賽入4球。

由於巴塞隆拿上半場已領先3球，換邊後明顯留力，準備踢周四(7日)凌晨歐聯作客貝爾格萊德紅星，被愛斯賓奴追番1球，但無阻全取3分，各項賽事6連勝。

值得一提，巴塞今季12場入40球，屬於球隊史上單季首12場聯賽第2多入球，僅次於1950/51年球季入42球，同時多過「馬德里雙雄」皇馬(21球)及馬體會(18球)今季聯賽入球總和。