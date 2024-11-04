外流港將　半年奪兩冠　徐宏傑：期待踢中超

中甲周日（3日）緊接亦上演煞科日，其中提前3輪篤定奪冠的雲南玉崑，在最後一戰作客1比2不敵遼寧鐵人過後，獲頒發獎盃。陣中港將徐宏傑接受東網記者訪問，對在同一年內接連隨理文、雲南玉崑取得聯賽冠軍感開心，又為即將首次在中超作賽感期待，盼自己之後可以遠離傷病。

港將徐宏傑5月份先助理文首度捧走港超冠軍，隨後這名後衞宣布再次北上，轉投中甲勁旅雲南玉崑，雖然因傷曾缺陣長達3個月，但無阻球隊在中甲封王。「傑仔」受訪時對同一年內，為兩支球隊取得聯賽冠軍感到開心：「自己一直以冠軍為其中一個目標，好開心可以喺兩支唔同球隊，都一齊達成到。」

然而受腳傷困擾下，「傑仔」加盟雲南玉崑後，只曾在各項賽事上陣6次，更因此缺席港隊多場比賽，他承認對這半季的自己有點失望，希望下季可以遠離傷病：「因為受傷太多，冇辦法可以喺球場上表現自己，嚟緊趁完季有時間，想盡快唞好晒啲傷。自己當然好期待有機會踢中超，希望快啲搵返最佳狀態，之後再全力爭取表現。」

至於外借加盟大連英博的另一港將周緣德，在煞科戰後備入替下，助球隊2比1擊敗上海嘉定匯龍，勇奪聯賽亞軍，來季亦會升上中超。