香港六人板球賽斯里蘭卡奪冠　港隊碟賽4強畢業

香港六人板球賽周日(3日)在天光道板球場舉行煞科日賽事，盃賽決賽由斯里蘭卡鬥巴基斯坦，斯里蘭卡憑藉出色防守限制對方得分，以3個wickets的差距奪冠，第2次在此賽事盃賽封王。港隊則不敵南非，以碟賽4強畢業。

香港六人板球賽的3項決賽，盃賽由巴基斯坦對斯里蘭卡。巴基斯坦首先進攻，雖然有主將WK拿到48分，但受制於斯里蘭卡的防守，6個回合只拿到72分，更被對方主力連番令4人出局，最終以72分及6人出局完成上半場。

下半場輪到斯里蘭卡反擊，更有Tharindu Rathnayake包辦16分兼奠定勝局的「6分打」攻勢，最終斯里蘭卡以76分、3人出局完成賽事，以3個wickets的差距奪冠，在球迷尖叫聲下完成比賽。這是斯里蘭卡第2次在香港六人板球賽盃賽封王，對上一次已經是2007年。碟賽方面，南非贏阿聯酋封王，碗賽決賽由阿曼挫英格蘭掄元。

港隊方面，這支東道主周日早上在碟賽4強激戰南非，最終未能夠晉級決賽。這場碟賽4強，港隊率先進攻，Zeeshan Ali及Sahal Malvernkar分別貢獻25分，後者更有4次「6分打」攻勢；隊長Nizakat Khan則有18分。港隊在進攻階段頭4個回合拿到70分表現平穩，但最後兩個回合受制於對手投球只得22分，包括第5個回合只得8分，最後以92分完成上半場。

下半場南非進攻，憑藉Luthando Midiri WK及Evan Jones拿到41分及26分，花了6個回合拿到93分、只有2人出局，結果南非以4個Wickets的差距贏波，晉級碟賽決賽，港隊止步4強。