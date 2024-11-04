韋斯塔本排17起步後上封王　距F1總冠軍再近一步

紅牛車王麥斯韋斯塔本周日在F1巴西站盡顯實力，排位賽以第17位出發，見車過車，贏得生涯其中漂亮一仗，自6月西班牙站後再奪分站冠軍，距離第4次奪得車手總冠軍再近一步。

今站比賽因天雨關係，排位賽延遲至正賽五小時前才舉行，濕滑賽道令意外頻生，賽事相當混亂，更要兩次出動安全車；已連續3屆贏得車手總冠軍的韋斯塔本第17位起步，看似無望卻贏得精彩，這仗是韋少生涯第62場勝利，也是雨天比賽中最偉大的勝利之一。同時，韋少也創造了一個紀錄，就是成為F1歷史上首位從10個不同位置起步都能奪冠的車手。他賽後坦言:「我積極地駕着戰車，盡力作戰看看會發生什麼事，因為雨戰總是會發生瘋狂的事。」

本身有力威脅韋少爭奪總冠軍寶座的麥拿侖的諾里斯經歷了一場艱難的比賽，今仗出現多次失誤後最終以第6名衝線，總成績落後韋斯塔本62分，最後三場仍有機會爭取86分，從數事上仍後上封王的可能性，然而若韋少在3星期後美國拉斯維加斯站，仍能保持領先60分的話，將可再奪總冠軍，即使未能做到，在卡塔爾站都應該可以封王。

至於Alpine車隊的奧干及加斯利獲今站亞軍及季軍，而平治的羅素獲得第4，法拉利的勒卡歷獲第5位。經過今站後車手總排名，韋斯塔本以393分續居榜首，諾里斯以331分排次席，勒卡歷以307分暫列第3。