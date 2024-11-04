周三雙料PPV直播：「強化版」滿貫鬥永倫　福建撼漢友　

甲一男籃聯賽戰況愈來愈激烈，本周三（6日）將上演兩場勢均力敵的大戰，頭場有康仁福建對漢友，而尾場則由永倫對滿貫，勝負對各隊爭取排名及打入季後賽相當關鍵，預料必有一番惡鬥！（on.cc東網周三晚上7時及8時40分提供按次收費直播）

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聯賽加入多名猛將的康仁福建，戰力升呢誓要悍衞BIG 4地位。上仗對永倫更打出代表作，無論主力及板櫈均展現出得分能力，終憑李察士取得雙雙22分及15籃板，加上楊瑞鴻及黃子謙分別錄得12分，全隊合力以85比82力挫這支銀牌盟主，令福建士氣大振。福建來仗抱有更大信心，只要發揮水準及板櫈深度優勢，仍被看高一線。至於漢友目前在聯賽1勝2負，哥倫比亞外援托查摩利路斯加盟後增強球隊搶板及「食胡瓣數」，且看他漸融入球隊後，能否發揮更大能力主宰賽事。而今仗亦是鄭錦興首次倒戈前東家福建，「港版流川楓」雖為全隊年齡最大一員，但仍保持高昂進攻能力。漢友如何加強防守以抵擋福建進犯，將是決定勝負的一大關鍵。

至於尾場「黃綠大激鬥」則是另一場話題大戰，銀牌賽滿貫在勝方曾戲劇性擊敗永倫，而後來在負方再鬥則由永倫成功復仇，最後「黃金戰士」更兩挫南華而拿下王座。但如今滿貫加入了身高2米03、34歲的美籍大前鋒米勒、楊睿騏，吳松峻亦正式擔起重任，加上惠龍兒傷癒回歸多場表現不俗，以此強化陣容再遇永倫，絕對是一場五五波。事實上，滿貫3戰全勝場均得分100.7亦傲視聯盟，綠軍將傾盡全力爭取「四連勝」。反觀永倫由泰那連場開火暫取得2勝1負，球隊已在福建身上「失分」的情況下，要爭取常規賽頭兩名以直入季後賽，今仗亦不容有失，因此球員定必全力以赴，「黃綠大激鬥」肯定「打甩髀」不容錯過。

值得一提是，滿貫大前鋒米勒曾效力NBA 發展聯賽球隊Oklahoma City Blue，其後轉戰非洲籃壇。2023年效力SLAC時，憑場均21.2分入選「年度BAL（非洲籃球聯賽）一隊」。他先後披甲兩場（對晉裕及建龍飛馬），分獲34分及28分，場均錄31分已成為綠軍的得分機器。