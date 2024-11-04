亞洲首個男女混合網賽　李娜率隊鬥張德培

亞洲首個男女網球混合隊制賽將於今年聖誕節在濠江上演，澳門網球名人賽吸引六位網壇精英分兩隊爭逐，更請來兩位傳奇人物李娜及張德培擔任隊長。

比賽於12月24及25日在澳門綜藝館舉行，大會公布詳情並確定兩位世界TOP10的魯特及姆錫迪，將連同商竣程及魯列夫參賽；而兩位WTA球星中國的王欣瑜及捷克的麥卓娃將會加入戰團。

比賽採用新賽制，6位精英將分成兩隊，每隊由一位網壇傳奇擔任隊長，這次更是首次由女性隊長對陣男性隊長。中國的李娜是世界聞名的球星，她的幽默和個性使她深受觀眾喜愛。她曾世界排名第2位，在澳網和法網奪冠，並於2019年入選國際網球名人堂。

張德培則是有史以來最年輕的大滿貫男單冠軍得主，他在17歲109天贏得了法網桂冠。這位球星還曾闖入澳網和美網決賽，在他的職業生涯中也達到了世界排名第2位，並贏得過34座冠軍， 2008年入選國際網球名人堂。

比賽將採用三盤兩勝的賽制，決勝盤通過搶十決出勝負，球手需至少獲得10分並領先對手2分的優勢獲勝。

12月24日，比賽的第一天將於下午1時開始，包括一場混合雙打和兩場男子單打比賽。12月25日下午1時開始，將進行一場女子單打和兩場男子單打比賽，隨後將舉行頒獎典禮，為兩天的精彩網球賽事畫上句號。