藉泰超經驗助「黃黑軍團」奮戰　安尼亞：我哋唔係冇得打！

理文上季以不敗姿態，首次奪得港超冠軍兼今季「亞冠盃2」分組賽資格，射手安尼亞（Henri）功不可沒，這位深受球迷歡迎，早前於「高級組銀牌」食出「大四喜」的愛沙尼亞國腳，盼利用以往征戰泰超的經驗，協助「黃黑軍團」周三（6日）面對曼谷聯的賽事，爭取首勝。■圖、文：鄧文滔

「黃黑軍團」上季勇奪聯賽冠軍，Henri成為神射手之餘，季尾於「香港足球明星選舉」當選「最佳前鋒」，最終職業生涯甚少效力同一支球會多於1季的Henri，季後決定與理文續約，他解釋：「理文有個長遠嘅計劃，會長（李文恩）又好肯投放資源畀球隊，令我哋有屬於自己嘅基地，呢點喺香港好難得，所以好快就決定留低，因為我想幫理文衞冕聯賽，見證球隊繼續壯大。」

Henri又盼望利用出戰亞洲賽的機會，令更多球迷認識球隊，推動港足發展：「我仲有Keep住入選國家隊，令家鄉好多球迷知道香港有隊波叫理文，所以參加『亞冠盃2』等大賽對宣傳球隊好重要，希望我哋嘅一小步，會成為香港足球嘅一大步！」

不過「黃黑軍團」本季在聯賽已吞下兩場敗仗，「亞冠盃2」更面對3連敗的困境，Henri亦承認全隊正面對極大挑戰，但他認為只要大家保持團結，必定能夠克服困難：「作為上季聯賽冠軍，其他球隊對住理文自然特別落力，呢季一攞到波，對手就會派3個球員嚟招呼我，所以每場都好惡踢，但呢個時候大家更加要團結一致，遵從教練團嘅指示，踢場好波畀球迷睇。」

理文將於周三出戰第4場「亞冠盃2」G組分組賽，作客曼谷聯，由於球隊此前3場分組賽全敗，因此今仗不容有失。曾效力另一泰超勁旅蒙通聯的Henri鬥心十足，強調全隊必定在是役盡力搶分：「雖然我喺蒙通聯嗰陣，試過入曼谷聯波，但對手真係好勁，要全隊一齊努力，唔好再輸大意波先有機會攞分，希望話到畀所有人知，香港球隊喺亞洲賽唔係冇得打！」

【安尼亞檔案】

姓名：Henri Anier

出生日期：1990年12月17日（33歲）

國籍：愛沙尼亞

位置：前鋒

身高：1米84

球衣號碼：9

現效力球隊：理文

曾效力球隊（只列部分）：

維京、登地聯、馬瑟韋爾、水原FC、蒙通聯

安尼亞目前已為愛沙尼亞國家隊上陣98場攻入23球，只要在本月中兩場歐國聯皆獲派上陣，就能成為國家隊「百夫長」，他對此非常感觸：「我第2場國際賽係對烏拉圭，仲咁啱同科蘭坐同一班機去踢個場波，點知眨吓眼就成為國家隊其中一個最有資歷嘅球員，仲有機會上陣100場添！」

連同國家隊及球會賽事，Henri本月將要穿梭各國征戰，但他仍樂此不疲：「今個月要去泰國同越南踢亞洲賽，月中就代表國家隊作客阿塞拜疆同斯洛伐克，應該係職業生涯最忙嘅一個月，所以我每個禮拜都要抽時間休息，但我好享受咁嘅生活，對足球仲係好有火！」