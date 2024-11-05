尼馬踢亞冠盃再受傷　後備席失控大發脾氣

巴西球星尼馬再受傷患折磨！上年因傷長抖超過1年嘅尼馬，周二(5日)凌晨喺亞冠精英盃踢復出第2仗，比賽尾段疑拉傷大腿肌肉，再面臨長達2個月養傷期。尼馬又受傷後心情激動，返到後備席狂掟水樽同護脛，對自體唔爭氣非常失望。

尼馬上年因膝部十字韌帶撕裂，抖咗369日後喺上場亞冠盃復出，由於要等1月先可以喺沙特聯賽註冊，周二亞冠盃對艾斯迪格拿係佢復出第2場，尼馬58分鐘後備上陣，但踢咗唔夠半個鐘頭，喺一次加速後突然按住右腳大腿，並且要提早退下火線。

尼馬傷出後心情激動，將除落嚟嘅護脛掟走，又怒擲水樽洩忿，希拉爾喺呢場比賽憑阿歷山大米祖域連中三元，最終大勝3比0。尼馬完場後喺社交網表示：「我依家要做檢查，希望唔係好嚴重，養傷1年後經常會出現呢啲問題，醫生已經警告過我，所以我好小心......」

據巴西傳媒報道，尼馬可能係大腿肌肉拉傷，但要檢查睇下有冇影響肌腱，而就算係最輕微嘅第一級拉傷，養傷期預計要1個半月至2個月，考慮到尼馬嘅傷患史同依家身體情況，希拉爾多數會保守治療，尼馬或面臨至少2個月養傷期。