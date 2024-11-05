莎芭蘭嘉率先闖年終賽4強　距年終「一姐」近在咫尺

莎芭蘭嘉爭取成為年終「一姐」又再近一步，周一於WTA年終賽以直落兩盤擊敗保蓮妮，成為今屆首位躋年終賽4強的女將。

頭號種子的莎芭蘭嘉繼日前在小組擊敗中國的鄭欽文後，遇上同組的意大利名將保蓮妮，雙方爭逐後，莎芭蘭嘉以6比3、7比5戰勝，全場轟出5個ACE球，小組兩戰兩勝已鎖定出戰4強資格。至於哈薩克的拿芭堅娜以總盤數1比2不敵鄭欽文後，錄得兩戰全負提早出局。

莎芭蘭嘉如果在小組最後一仗擊敗拿芭堅娜，將可在世界排名積分榜保持第一的位置，超越了前「一姐」波蘭的施華德。26歲的莎芭蘭嘉賽後直言:「我實在感到自豪，不但是自己，我也為團隊感到驕傲。」

爭取年終「世一」一直都是她與團隊的目標，而去年在年終賽被施華德從後反擊奪去年終「一姐」寶座，今年她拒絕事件再重演:「我們能夠克服很多事情，展現如何有出色的網球成績並成為世界第一，這是團隊的合作，不僅是我一個人的努力。沒有人看到幕後的工作，但他們為我做了很多，感謝他們為我做的一切，這是我在球場上繼續爭勝的動力。」

今年是WTA年終賽首次落戶沙特阿拉伯，此舉因該國對人權問題，曾受到外界一些人評批；而今年賽事獎金創下歷史新高，單打冠軍可獲400萬英鎊，而爭取衞冕的施華德則在另一組爭逐。