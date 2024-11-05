香港7欖明年啟德主場上演　門票即日起發售

中國香港欖球總會（欖總）宣布由即日起公開發售「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」的門票，賽事將於2025年3月28日至30日首次落戶至擁有五萬個座位的啟德主場館。

過去三十年以來，香港國際七人欖球賽一直在香港大球場舉行，直至2024年的賽事在大球場完成最後探戈，這對香港市民、海外遊客及全球的欖球迷來說都是不容錯過的一屆賽事。2025年，欖總將再次為球迷迎來另一個千載難逢的機會，全球最盛大的欖球派對將首次落戶全新的啟德主場館。

欖總主席蒲敬思（Chris Brooke）表示：「承接著『國泰/滙豐香港國際七人欖球賽』將在2025年正式落戶啟德體育園的消息後，欖總很高興宣布賽事門票現正公開發售。我們希望入場觀眾能夠為新場館所提供的額外體驗而感到興奮。而我們也會努力保留香港七欖建立多年的優良傳統，同時為球迷提供創造新回憶的機會，讓他們可以在更大和更現代化的新場館內享受賽事。」

今屆香港國際七人欖球賽將為球迷帶來新體驗，包括為熱愛七欖的忠實球迷而設的兩個全新禮賓款待區域—「南看台超級通行證」和「隊長貴賓室」。昔日的南看台「常客」定對啟德主場館感到非常興奮，因為啟德主場館已經全面升級此專為18歲或以上人士而設的區域。想要節省排隊等候時間，直接進入南看台的球迷可以加購「南看台超級通行證」，以直接前往南看台座位和進入南看台上方設於左右的嘉士伯俱樂部及南平台（South Deck）專區，享用無限暢飲服務，升級門票為額外單日港幣750元。

至於「隊長貴賓室」票價為三日港幣17,950元，持票者可一連三日進入五星級商務貴賓室，享用無限暢飲及美饌自助餐、侍應服務、場館內的專屬座位，以及與多位香港七欖的

傳奇球星和官方大使見面交流的機會。

全新的啟德主場館是依據欖球運動需要而設的場館，館內設有可容納多達20支球隊的更衣室，亦保留南看台，另設全亞洲其中一間最大及擁有最長吧台的體育酒吧 — 位於主層平台長達100米的酒吧將開放予所有入場觀眾，保證整個週末的七欖派對更為盛大。

比賽門票即日公開發售，票價維持2019年水平，成人三日套票售價為港幣1,950元、12歲及以下的兒童三日門票港幣950元。對於從未現場參與香港七欖的觀眾來說，欖總今年與 Klook限量推出獨家單日門票。單日門票定價為周五成人門票港幣500元、周六及周日成人單日門票為港幣1,200元；周五兒童門票為港幣300元，周六及周日兒童單日門票為港幣600元。

香港七欖的普通門票入座政策與往年一樣，門票持有人可以在賽事週末，按先到先得的入座原則，進入主場館的非企業包廂或非賽事相關人員座位區域。所有門票均以先到先得的方式出售，售完即止。