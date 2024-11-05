艾摩廉送曼聯見面禮　士砵亭乘勇強攻曼城

歐聯上演另類「曼市打吡」，由「準曼聯領隊」魯賓艾摩廉執教嘅士砵亭喺主場迎戰曼城。葡超勁旅士砵亭近期氣勢如虹，魯賓艾摩廉嘅搶攻踢法亦愈踢愈好，主場唔會怕同疲態畢露嘅「藍月亮」鬥攻，開3.5球入球大嘅機會高唱入雲！（Now 639周三凌晨4時直播）

士砵亭喺魯賓艾摩廉嘅「3421」陣式下，前場逼搶同進攻都行雲流水，連續12場主場都攻入至少2球，瑞典前鋒約基利斯上場食出「大四喜」，必成曼城後防心腹大患。今場係魯賓艾摩廉最後一次帶士砵亭踢歐聯，亦係最後一次主場亮相，肯定希望臨走前做齣好戲。

另邊廂，曼城喺英聯盃出局後，上場聯賽又被般尼茅夫打破英超不敗身，罕見錄得2連敗，球員信心受打擊之外，亦顯示出傷兵潮已經嚴重影響球隊，尤其係史東斯、魯賓迪亞斯同洛迪卡斯簡迪受傷，令中路防守方面出現極大缺口，加上無兵可換情況下，一眾正選亦出現疲態，情況相當惡劣。

好在曼城目前勝在前場人腳充裕，艾寧夏蘭特、菲爾科頓領銜進攻仍然係入球保證，預料今場會貫徹以攻為守踢法。加上「藍月亮」近6場歐聯作客比賽，每場都至少入3球，總入球全開4球或以上，同士砵亭駁火必開入球Show，3.5球入球大放心捧。

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