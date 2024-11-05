柔道港隊32精英主場出擊　徐淑琪復出爭亞洲賽

亞洲柔道公開賽香港站將於本周末一連兩天在馬鞍山體育館上演，這是港隊本年度「收咧」前的重要國際賽，主隊以老帶新派出32名運動員爭逐，當中包括首次在國際賽上復出的徐淑琪，力圖借主場之利踏上頒獎台。

這是巴黎奧運後於亞洲區的一項重要國際賽事，吸引了澳洲、日本、中華台北、印度、哈薩克、科威特、澳門、馬來西亞、南韓、新加波、塔吉克及美國等派員爭逐，港隊今次派出18男14女的運動員參加7個級別，精英盡出，包括爭取衞冕的女將楊諾琳及去年在此賽獲得銅牌的李玨穎，而幾位年輕新星何樂怡、劉允兒、麥康年及王嘉祺都試圖挑戰強敵爭取佳績。

巴黎奧運代表王嘉莉則因早前進行了左肩手術，需要養傷半年，今次比賽將會倦勤，而師姐徐淑琪則自去年「亞運被DQ事件」後首次復出參加國際賽，Suki對於主場出戰感到興奮又緊張:「坦白講，畢竟已有一年沒有參加過國際賽，心情真是比較緊張，希望可以有好表現。」Suki於9月在本地賽出戰，時隔一年再比賽並贏得冠軍，感覺不俗，而近兩個月為亞洲公開賽作準備：「主要加強很多技術訓練及與教練討論比賽策略，亦進行了很多高強度的訓練以加大自己的體能。」

至於王嘉莉雖然今次未能主場出擊，她是去年這個比賽的女子48公斤級別金牌得主，但她屆時亦會助陣為隊友打氣；對於左肩的傷勢，她稱:「其實左邊膊頭之前都曾受傷，一直都有慣性甩骹情況，但因為要打奧運，所以奧運結束後才做手術，估計要休息半年左右，目前雖然未能落場比賽，但已經開始回復一些輕鬆的練習。」

港隊參賽名單及級別：

男子60公斤以下級別：林毓譽、廖永雋、李敬謙、林毓藝、劉家俊

男子66公斤以下級別：王嘉祺、蔡學正、楊永逸、曾悉律

男子73公斤以下級別：麥康年、曾悉名、布健生、胡竣渝、吳栢軒、麥譽衡

男子81公斤以下級別：李玨穎、趙梓熙、吳艾廸

女子48公斤以下級別：何樂怡、劉允兒、鄧雪瑤、陳順鈴、黃心言、簡柏露

女子52公斤以下級別：徐淑琪、劉蕙芯、李洛嬈、羅希彤

女子57公斤以下級別：楊諾琳、劉允樂、陳梓萁

女子63公斤以下級別：麥靜文