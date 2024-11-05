「藍紅大戰」一觸即發！周四PPV直播香港東方火拚南華

甲一男籃精彩戲碼一浪接一浪，周四（7日）晚上將上演萬眾矚目的「藍紅大戰」，由香港東方硬撼南華，兩支勁旅今季第一次正面交鋒，雙方陣營各有強項亦粒粒皆星，兼且同為聯賽「三連勝」不敗之師，勢必施展最強技術以保連勝，大戰一觸即發，將掀起聯賽高潮。（on.cc東網周四晚上7時提供按次收費PPV直播）

【東網按次收費直播】 連結

南華今季由曾湛元、葉耀邦及安德拉組成「鐵三角」，在主教練羅意庭帶領下打出風格及硬淨防守，表現悅目屢創驚喜，不但已在聯賽砍下3戰全勝，更在銀牌收穫亞軍成績。紅軍仍在不斷成長之中，年輕球員也有一定發揮空間，漸見進步，而季初手部受傷的朱亮上仗亦重拾狀態，對建龍飛馬全場貢獻最高的23分，包括三分波9射5中，如果來仗能打出應有水準，絕對有力再爭勝仗。

有趣的是，如今香港東方陣中擁有多名前紅軍成員，他們換了身份再遇昔日隊友，但落到場當然盡全力「無情講」，主帥巴拿莫域、居港外援麥洛連（前南青）、楊和、梁兆華以張延隆洞悉對手打法，部署上有一定「着數」，如何箝制喀麥隆中鋒安德拉的力量型進犯，將成為比賽一大看點及勝負關鍵。