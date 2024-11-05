歐聯王中王交鋒！皇馬火併A米做大騷

歐聯史上兩支奪冠次數最多嘅球隊交鋒，皇家馬德里主場迎戰AC米蘭，論整體實力，衞冕嘅皇馬秤先，加上上輪西甲對華倫西亞，因為發生水災改期，「銀河艦隊」球員有較多時間休息及備戰，勝算相當大。不過，主W太熱冇肉食，睇番皇馬近4場歐聯主場有3次總入球開出4球或以上，寧願博中位數3.5球嘅入球大。（Now 638周三凌晨4時直播）

皇馬今屆歐聯3戰2勝1負，演出唔及上屆搶鏡，但呢支曾經15次捧歐聯冠軍嘅豪門，始終根基深厚，上輪歐聯主場反勝多蒙特5比2，皆因「銀河艦隊」鋒線人腳太強大，其中雲尼斯奧斯祖利亞近4次上陣入5球，呢位巴西國腳早前倒灶失落金球獎，谷埋一肚氣，勢必全力數胡證明身價。

不過，皇馬防線並唔穩陣，上場西甲主場吞巴塞隆拿4蛋，近6場歐聯主場都有失波，預料今仗對AC米蘭亦難保清白之身。

至於曾經7次奪得歐聯冠軍嘅AC米蘭，實力今非昔比，今屆3戰僅1勝2負，而且只係靠主場贏弱隊布魯日3比1，作客遇上皇馬，好大機會輸波而回。睇番A米近6場歐聯有5場取得入球，今仗就算輸波，應該都可以破蛋，捧入球大啱數。

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