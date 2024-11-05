亞冠盃2　爭氣！理文作客同曼谷聯鍊過

【鄧文滔泰國直擊】港超聯球會理文周三(6日)晚出戰第4場「亞冠盃2」G組賽事，作客泰國法政體育場硬撼曼谷聯。雖然「黃黑軍團」頭3場分組賽全敗，但近況有所回勇，預計今仗會奮力一戰，力求有分落袋。（港台電視32周三晚上8時直播）

由於理文在小組頭3戰全敗，因此今仗不容有失，杜度稱全隊鬥志高昂，希望能獲勝保持出線希望：「數字上我哋仲有機會爭出線，所以點都會搏到盡，而且球隊最近表現慢慢有改進，只要Keep住呢股氣勢，話唔定會有驚喜㗎！」談到今場對手，杜度表示吸取上仗不敵曼谷聯的教訓後，是役會作改善：「雖然曼谷聯上場贏咗我哋，但其實球隊創造咗唔少埋門，如果呢場再有機會，一定要把握得好啲，全力搶分。」

理文教練團成員司徒文俊和顏樂楓，周二（5日）齊齊現身賽前記者會，其中「司徒Sir」認為法政體育場的環境與旺角場不盡相同，因此會調整戰術：「曼谷聯絕對係支強隊，而且佢哋應該會夫添上陣，所以我哋難免要踢得謹慎啲，但因為呢個球場同旺角場有唔同，所以肯定轉戰術，希望大家緊記上場教訓，同對手踢得緊啲。」

至於顏樂楓就提到，雖然球隊在分組賽經歷3連敗，但仍對是役保持平常心：「我哋唔會畀太大壓力自己，因為每場波都係新開始，大家一定會全力以赴，集中踢好呢場，希望球迷會繼續支持我哋。」值得一提，由於賽前操練前下大雨，因此亞洲足協以保護草皮為由，禁止兩隊使用正規比賽用的龍門訓練，令理文僅可以利用旁邊另一門框練習。

曼谷聯方面，上場分組賽憑黎巴嫩國腳查迪一箭定江山，1比0小勝「黃黑軍團」，以7分暫時排小組榜首。這支泰超勁旅上周六（2日）以2比0擊敗另一支前列球隊泰港，各項賽事6連勝兼14場不敗。

【理文預計正選陣容】

門將：28.陳嘉豪

後衞：19.金旻奎 5.杜度 2.周子謙 4.立花稜也

中場：26.黃俊皓 7.保利臣 6.胡晉銘

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙