甲一周三頭場PPV直播　康仁福建激戰漢友

甲一男籃聯賽周三（6日）上演兩場精彩對決，頭場由近期氣勢如虹的康仁福建大戰漢友，今季兩軍首度交手，今場亦是鄭錦興加盟漢友後迎來首戰倒戈鬥前東家，能否帶領球隊打出驚喜，成為焦點。（on.cc東網周三晚上7時提供按次收費PPV直播）

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康仁福建上仗以85：82爆冷擊敗永倫，李察士貢獻22分15籃板為取勝頭號功臣，楊瑞鴻及黃子謙分別錄得12分，該仗亦充分展現出板凳深度。福建今季聯賽攬入多名猛將，目前戰績2勝1負，擊敗銀牌盟主後勢頭正旺，誓要捍衞聯賽「Big 4」地位，而來仗面對漢友，亦被看高一線。李察士首次面對漢友新援托查摩利路斯，他的發揮仍為勝負關鍵，兩人對位亦成比賽看點之一。

福建今季將首度遇上漢友，主將楊瑞鴻表示：「來仗面對漢友仍不能掉以輕心，盡力去做好賽前部署，落場盡力打好，希望可以繼續贏波。漢友實力很平均，我們重點將會放於防守上，除針對他們的主力Tonny（托查摩利路斯）外，也不能讓本土球員朱浩雯和馬嘉聰等人得分太多。」他補充道：「始終今年人脚比上年多，加上我和李察士、阿行（許烜行）都是較遲入隊練波，不過對比起第一場，如今大家默契愈來愈好。」上仗擊敗永倫，「阿楊」認為有助提升球隊士氣：「擊敗他們（永倫）也是我們原本的目標之一，這會令我們之後有更強信心面對其他勁旅，希望能幫助球隊在常規賽衝擊比上年更高名次。」

漢友方面，上仗同樣面對實力強橫的永倫，惟始終難越雷池，陷入苦戰下終以71：91吞敗，現時聯賽累積1勝2負。不過，新加盟的托查摩利路斯該仗出場39分鐘多，取得23分13籃板外加7次助攻，可見與球隊建立起默契之餘，狀態亦漸入佳境。且看他能否配合常規主力，帶領一眾年輕球員抵擋福建攻勢，令人期待。

此外，今季從康仁福建來投的「港版流川楓」鄭錦興，雖為全隊年齡最大一員，但外圍投射和突破分波樣樣拿手，進攻能力仍具威脅性，對於來仗將首戰倒戈鬥前東家表示：「福建很多經驗豐富的球員，外援發揮穩定，也有楊瑞鴻和許烜行令他們的攻防更加全面，可以説是他們球隊最好的狀態。我們主要於防守方面做多些調整，而漢友以往對福建的次數算多，相信球隊有充足和有效的應對方法。」他直言對戰福建沒有太特別感受，希望兩隊都有好表現，打一場精彩的比賽，不過他透露：「自己有一些傷患未能及時處理好，加上賽程緊密，體能上未必跟得上，希望能以我的經驗幫助到球隊。」

甲一男籃周三（6日）賽程

地點：灣仔修頓場館

時間：

19:00 康仁福建 對 漢友

20:40 永倫 對 滿貫

票價：60元（正價）

長者及學生優惠票：40元