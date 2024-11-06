PPV直播尾場黃綠大戰3.0　滿貫誓向永倫復仇

甲一男籃聯賽周三（6日）尾場上演「黃綠大戰」，兩軍今季曾於銀牌賽兩度交手，滿貫於負方決賽撼負永倫無緣競逐冠軍，今場兩支聯賽「Big 4」球隊再度碰面，如今滿貫陣容全面「升呢」，誓向「黃金戰士」復仇，激戰可期。（on.cc東網周三晚上8時40分提供按次收費PPV直播）

【東網按次收費直播】 連結

滿貫銀牌賽以「全華班」出戰，勝方賽以5分之差擊敗永倫，惟於負方決賽重遇對手以85：101落敗。「綠軍」今季聯賽積極補強，除招入新外援米勒外，亦獲華將吳松峻和楊睿騏加盟，而中鋒惠龍兒也傷癒回歸，整體實力「突飛猛進」。上一場「得分機器」米勒交出28分、6籃板、6助攻及4偷波的搶眼數據，助球隊以103：73大炒建龍飛馬，聯賽開幕至今3戰全勝未受考驗，場均得分100.7分亦傲視群雄，球隊上下盼繼續衝擊4連勝。不過來仗再度面對永倫，滿貫「強化版」陣容能否為更有力挑戰對手，眾將亦將傾盡全力拿下「復仇戰」。

永倫方面，雖然早前對上康仁福建一戰失利，不過球隊迅速調整狀態，上仗憑泰那轟30分勇冠全場、長人中鋒蓋帝斯19分21籃板「雙雙」成績，終以91：71大勝漢友重返勝利之路，目前聯賽累積2勝1負。「黃金戰士」要爭取常規賽頭兩名以直入季後賽，今仗面對「老對手」滿貫亦不容有失，相信激戰難免。能否抵擋由米勒和楊睿騏策動的防守反擊快攻，以及如何應對滿貫的外圍威脅，將會是永倫一眾主力的重要課題。今場「黃綠大激鬥」看點十足，球迷豈能錯過。