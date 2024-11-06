士砵亭大勝曼城　艾摩廉送曼聯最佳見面禮

周三(6日)凌晨歐聯爆大冷，葡超球隊士砵亭落後1球之下，主場以4比1反勝英超豪門曼城，爆出60倍波膽，前鋒基奧基尼斯射入3球，演出光芒四射。士砵亭主帥魯賓艾摩廉將於下周一(11日)正式接手執教曼聯，今仗力挫紅魔鬼嘅同市宿敵曼城，無疑係送畀新老闆拉特克利夫嘅最佳見面禮。

曼城原本有好開始，開賽4分鐘由菲爾科頓射入打開紀錄，但領隊哥迪奧拿今場派出19歲中堅森臣普斯擔任正選，為大敗埋下伏線。戰至38分鐘，近期人氣急升嘅基奧基尼斯力壓森臣普斯，冷靜射入扳平1比1。

換邊後唔夠1分鐘，森臣普斯又失位，走甩對方中場麥斯阿拿奧祖，被呢位烏拉圭國腳單刀射入反超前。僅過3分鐘，輪到另1位曼城後衞加華度爾犯錯，喺禁區內撞跌法蘭斯高查卡奧，球證吹罰12碼，基奧基尼斯主射入網。

曼城防線連番出事之外，鋒線球員亦腳頭無靈，即使69分鐘博到12碼，但艾寧夏蘭特主射中楣彈出。「藍月亮」反攻不成，更於比賽末段，再有球員出錯，馬菲奧斯紐尼斯喺禁區內拉跌卡達莫，被判罰12碼，基奧基尼斯操刀射入，完成「帽子戲法」。

呢位26歲瑞典國腳今屆歐聯已有5球進帳，同拜仁慕尼黑前鋒哈利卡尼並列射手榜第1位，亦係繼伊巴謙莫域之後，歐聯史上第2位「帽子戲法」嘅瑞典球員。由於今仗係魯賓艾摩廉最後1次率領士砵亭主場比賽，賽後球員一齊拋起佢作致敬同告別。

至於曼城陷入低潮，各項賽事3連敗，並繼2016年10月吞巴塞隆拿4蛋之後，近8年首次單場歐聯失4球。