迪亞斯「戴帽」　利物浦狂炒利華古遜4蛋

周三(6日)凌晨歐聯「雙利之戰」，利物浦盡顯英超一哥霸氣，憑路易斯迪亞斯上演「帽子戲法」射入3球，主場以4比0大勝利華古遜，今屆4戰全勝。利物浦領隊施洛以行動證明自己更勝對手教練沙比阿朗素，並非執呢位紅軍名宿二攤，先至有得做利記主帥。

兩隊已接近20年未曾喺歐聯交鋒，加上沙比阿朗素首次以教練身份，領軍返到晏菲路球場比賽，更加別具意義。利華古遜上半場43分鐘曾經由謝利美費林邦射入，但因為佢犯手球在先，被判無效。

利物浦避過一劫後如夢初醒，下半場大爆發，61分鐘居迪斯鍾斯直傳，路易斯迪亞斯單刀挑射入網打開紀錄。僅過2分鐘，穆罕默德沙拿右路傳中，加普頂入，比賽末段，沙拿再次貢獻助攻，傳畀路易斯迪亞斯射入，呢位哥倫比亞國腳喺補時再建一功，完成「帽子戲法」，順理成章當選今場最佳球員。

賽後利物浦領隊施洛大讚路易斯迪亞斯：「唔只哥倫比亞人愛迪亞斯，利物浦球迷都非常愛佢，經常聽到向佢歌唱，當然身為領隊，我都好愛佢。」施洛執教利物浦踢16場比賽，取得14勝1和1負，屬於球隊史上新帥同期最佳成績。

紅軍前主帥高普今夏離隊後，會方曾經視沙比阿朗素為接任首選，但最終聘請名不經傳嘅施洛執教，一度備受質疑，佢今場完勝沙比仔，證明利物浦選擇正確。