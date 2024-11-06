皇馬防線崩潰不敵A米　「億元先生」成罪人

周三(6日)凌晨歐聯，上屆冠軍皇家馬德里再遭重創，主場以1比3不敵AC米蘭，身價達1億歐元嘅防守中場曹亞文尼連番犯錯，成為輸波大罪人。皇馬繼西甲「國家打吡」吞巴塞隆拿4蛋之後，今仗再失3球，今季各項賽事16戰已失17球，領隊安察洛堤真係要盡快諗計堵塞漏洞。

皇馬球星如雲，加上上場西甲對華倫西亞，因為水災改期，有較多時間休息，但今場反而陷入劣勢。開賽12分鐘，AC米蘭翼鋒基斯甸普列錫開出角球，由中堅馬歷泰奧頂入打開紀錄，當時負責防守馬歷泰奧嘅曹亞文尼反應慢幾拍，導致失波。

其後皇馬由雲尼斯奧斯祖利亞博到12碼，佢親自操刀射入扳平，但跟住曹亞文尼又「送禮」，喺後場傳失波，A米立即打反擊，最終由艾華路莫拉達射入再次領先。曹亞文尼表現太差，被皇馬球迷狂嘘，教練安察洛堤都冇眼睇，踢完上半場就換走呢位法國國腳。

不過，皇馬下半場仍然冇起色，AC米蘭由雷恩達斯近門射入成3比1，呢位荷蘭國腳連續3場比賽有波入，A米取得歐聯2連勝。

賽後西班牙傳媒紛紛批評曹亞文尼，形容佢嘅表現係一場災難，主帥安察洛堤承認球隊防守太差：「我哋防守欠缺穩定性，經常失去平衡，必須解決呢個問題，甚至要由基本功做起。」呢位意大利名帥同時指進攻效率低，「銀河艦隊」現時可以話係攻不銳、守不穩。