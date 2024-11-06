Coco年終賽鎖定4強　協助莎芭蘭嘉奪年終「世一」

美國網壇「一姐」歌莉嘉芙（Coco）周二在WTA女網年終賽，於小組以直落兩盤挫敗衞冕的施華德，鎖定4強資格，並為莎芭蘭嘉「助拳」穩取年終「世一」寶座。

Coco以6比3、6比4擊敗2號種子的波蘭名將施華德，在小組提早出線並隨世界「一姐」莎芭蘭嘉肯定取得準決賽席位，而這也是Coco與施華德的13次對壘中僅第二次獲勝。

「真的很高興!」20歲的歌莉嘉芙賽後稱：「我知道在比賽中，儘管我們是正面交鋒，但我仍很有信心，我感覺自己打得很好；即使我打得有點失誤，失了局數，但我自己給予信心，只是保持穩定，就有機會拿下比賽。」至於Coco的同胞彭高拉在同組以直落兩盤3比6不敵捷克的姬莉絲高娃，兩戰兩敗，提早出局。

至於世界排名第二的施華德，今仗落敗後意味着在排名積分上無法追上莎芭蘭嘉，而爭取衞冕的她周四在小組最後一仗要擊敗彭高拉，才能晉級準決賽，而3號種子的歌莉嘉芙則要贏姬莉絲高娃才能獲得小組首名資格。

WTA年終賽首次在沙特阿拉伯舉行，今屆賽事獎金創下歷史新高，單打冠軍將可獲400萬英鎊的獎金。