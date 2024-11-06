東方重用青訓見成效　黃鎮宇：未來唔會斷層！

老牌球會東方自2020/21球季，開始以新面貌示人，方針改為重用年青球員，過去幾季已成功培育出馬希偉（Timmy）、吳宇㬢等新星。惟青訓總監黃鎮宇卻未敢自滿，強調自己絕不會原地踏步，會以追上世界水平為目標：「過去4年算係成功，創業難，但守業更難！依個世界其實好現實，就算做得幾好，但如果冇成績都係冇用。」圖／文：李浚湣

近年改以青春班為主的東方，投放大量資源發展青訓，當中上季最佳年青球員得主馬希偉、18歲翼鋒吳宇㬢已成功彈起。兩人更在早前接連入選大港腳，成效有目共睹，青訓總監黃鎮宇則認為，關鍵在於球會肯去配合：「年輕球員最需要playing time（上陣時間），一季如果畀佢踢得1、2場，球迷好快遺忘。但如果踢到9成比賽，佢又展現到自己能力，啲人就會記得、關注佢。」

東方青年軍近年開始與基督教神召會梁省德小學合作，U16、U18梯隊，以及部分U14球員除一周兩操外，每逢周六更會到該校健身。當中「宇哥」在訪問中，多次提到裏面的11部健身單車，直言這訓練對提升年青球員場上表現幫助很大：「依家踢波唔止淨係技術，體能、爆發力同耐力都好重要，以上亦正正係香港球員最缺乏嘅。U17亞盃外講緊9日踢4場，一隊周中踢完亞洲賽，就要返嚟踢聯賽，你冇體能係踢唔到。」

當然一支球隊青訓成功的背後，亦涉及很多因素，以嚴厲見稱的「宇哥」，就直言在場內、外，皆對年青球員相當執着：「你可以話我好強硬，但小朋友唔管嘅話，佢哋好容易行錯路。我哋希望佢哋就算唔踢波，日後出去社會工作，都係一個有條理嘅人。」「宇哥」續指體育行業向來殘酷，對於挑選年青球員升上一隊，自己亦有一套標準：「職業波唔係個個可以踢，有天份之餘，仲要肯去練，平時行為舉止都好重要。同埋要睇佢願唔願意投身依個行業，我唔想浪費資源。」

透過職業學徒合約、獎學金計劃，東方一隊陣中目前擁有李俊霆、楊棟棋、林千裕、張文浩、蕭政及高銘浩等多名具潛質球員；加上為人熟悉的Timmy、「宇㬢」，「宇哥」相信絕對可以鼓舞一班後輩：「佢哋每個月出緊糧或有獎學金資助，贏波亦會有獎金，我哋想畀家長、球員睇到喺香港踢波係有未來。後面個班會諗下一個係咪到我，然後奮鬥去爭取合約，形成良性競爭。」「宇哥」又透露自己對「10後」的多位小將，抱有很大期望：「我哋依家重點裁培緊2010年後出生嗰幾班後生仔，諗緊嘅已經係4年後嘅事。由馬希偉開始，10至15年後，全部去到黃金期，幫助球隊入面唔會斷層。」

最後總結過去4年青訓成績，「宇哥」認為尚算成功，惟他卻未敢停步，隨即再提到另一長遠目標：「成功定義係要輸送球員畀一隊，嚟緊想再有多啲人。另外之後3至5年，或者長少少10年後，希望每一場波都好似其他外國老牌球會，一直有自家青訓為一隊上陣。」

青訓球員有話兒：

冼俊熙（東方U14中場）：第2年由澳門嚟香港練波，即日來回，初頭係有啲辛苦嘅，依家就習慣晒。自己好鍾意東方嘅練習內容、氣氛，同埋教練教法，覺得自己進步咗好多。感覺東方好重用年青球員，自己都好鍾意吳宇㬢比賽態度，希望未來可以升上一隊，成為職業球員。

熊晞然 （東方U16門將）：自己第4年踢東方青年軍，每個星期練波強度都好足夠，依度除咗球技，仲好注重球品。始終東方睇住我成長，希望有朝一日可以好似「廖Sir」（廖富源）、「葉Sir」（葉鴻輝）咁代表一隊，出戰唔同比賽，貢獻番球隊。

吳拓海（東方U18隊長）：由U13效力至今，自己冇接觸過其他球隊，但喺東方好舒服，依到每次練波好嚴謹，一定要做到最好。見到隊友「細孖」、蕭政上到一隊，其實係有少少羨慕，因為咁細個就可以接觸職業足球，真係好難得。不過我都知能力唔及佢哋，之後要繼續努力，而自己踢開防中，會跟教練「梁Sir」（梁振邦）多多學習。