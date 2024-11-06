港超聯　東方中場馬高斯膺10月MVP

「2024至25年度球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經過專業評審團遴選後，「10月最佳球員」由效力東方的馬高斯（Marcos Gondra Krug）當選，也是這位西班牙外援自2018年來港發展後，首次贏得「每月最佳球員」獎。

馬高斯於2018年7月加盟夢想FC，雖然司職中場，但他首個港超球季在聯賽及各項盃賽，共攻入11球，成為球隊首席射手；翌季轉投香港飛馬，惟因遇上疫情令球季中斷，於2020年2月返回祖家發展，到2021年9月崔護重來，成為東方大軍一員。儘管間中因應戰術要求客串中堅，馬高斯上季仍有9球進帳，今季連同「亞冠盃2」及本地賽事共10場比賽，他都以正選披甲，更為東方貢獻5個入球，其中4球是在10月5場比賽中取得。東方今季開季以來發揮理想，現年37歲的馬高斯實在功不可沒，難怪獲得專業評審團近乎壓倒性的50%得票，比次席盧卡斯多出近30%，首度當選「每月最佳球員」。

對於首次獲得此獎項，馬高斯表示高興，但他仍歸功於隊友：「落香港落班多年第一次贏得這個獎項當然開心，但最重要是球隊的表現好，這比起個人殊榮更為重要。」他又提及本月攻入的4個入球當中，最難忘是聯賽對理文致勝一球，因為那3分對球隊來說尤其重要。

最後，馬高斯不忘呼籲球迷在周四(7日)的「亞冠盃2」賽事，支持東方：「我們主場迎戰卡雅的目標明確，希望表現得好之餘可以再次全取3分，希望大家可以入場支持！」