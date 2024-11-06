祖高域退出年終賽　今季０冠但實現金滿貫

塞爾維亞球王祖高域周二宣布退出ATP年終賽放棄衞冕，今季提早收官，37歲的祖高域今年在巡迴賽一冠都無，但贏得生涯最重要的奧運金牌。

祖高域過去在年終賽贏得紀錄性的7次冠軍，是今季第6位入圍年終賽的球手，但這位擁有24項大滿貫冠軍的經典球星在個人社交平台帖文:「我真的期待在那裡，但由於持續的傷病，我下周不會參加比賽。對那些計劃來看我比賽的人表示抱歉，祝願所有選手都有精彩的比賽，很快再見!」他沒有透露傷情，並在今年已再沒有比賽，提早結束賽季。

其實，上月祖高域接受訪問時曾表示「不追求ATP年終賽，不追求世界排名」，而這位前世界「一哥」今年出戰46場賽事贏37場，全年沒有參加500級賽事，只有4站1000級及1站250級賽事，但卻在巡迴賽上無緣冠軍，最好成績是上海大師賽獲亞軍，這也是他自2005年後首次在ATP賽事上「食白果」；至於今季四大滿貫最佳成績是溫網亞軍，不過，他今年完成了生涯一個重要成就，贏得巴黎奧運金牌，實現金滿貫。

隨着祖高域退賽，入圍ATP年終賽的8位球手亦塵埃落定，包括當今「世一」仙拿、艾卡華斯、沙華列夫、麥維迪夫、富斯、魯特、魯列夫及米納爾，總決賽將於本月10至17日在意大利舉行，這也是自2001年以來，首次沒有「Big3」(費達拿,拿度及祖高域)其中一人參賽，並意味着「Big3」統治網壇的時代告終。