殘奧雙金得主何宛淇遭銅鑼灣食肆拒之門外　網民怒斥

巴黎殘奧為港贏得兩面金牌的硬地滾球名將何宛淇，日前到銅鑼灣想進入某泰國餐廳食飯，疑因坐輪椅而遭白眼，慘食閉門羮，她在個人社交平台講述事件，不少網民即聲援，並指責該餐廳涉歧視輪椅人士。無獨有偶，前香港「包山王」黎志偉日前亦稱到餐廳時亦因相同理由不獲進店內，直言坐輪椅12年第一次遇到這樣的事，令他大為不解。

何宛淇帖文第一句即表示，「唔怪越來越少人喺香港消費，依家嘅服務都係咁差。」完全感受到她對事件的不滿，她交待了與餐廳店員的對話，即使強調自己「輪椅好細」，「正常埋枱都仲有好多位」，但店員指「輪椅會阻住大家行」，最終都是被拒門外。

她在帖文分享了被拒入內，與店員的對話:

「服務人員：我哋間餐廳冇位俾輪椅

我：我部輪椅好細

服務人員：部輪椅會阻住大家行

我：吓？正常埋枱，你仲有好多位

我：咁唔緊要，我俾網民睇吓夠唔夠」

何宛淇還補充一句「今時今日咁嘅服務態度點得」。事件即在網絡上引起批評，網民即為何宛淇聲援，更有人表示不再光顧，有網民怒斥「又話無生意，有客又歧視人，唔好賴啲人北上」、「平機會見」、「點解坐輪椅就唔可以嚟食飯?你地歧視喎」……

何宛淇在今屆巴黎殘奧先後在女子個人硬地滾球BＣ3及混合雙人BC3級贏得金牌；她從兩歲起，確診先天性脊髓肌肉萎縮症，須以輪椅代步。

前香港「包山王」黎志偉日前亦有類似經歷，他在facebook分享，自己有次坐電動輪椅遭屯門一家餐廳拒絕進內，所以今次改用運動輪椅，怎料同樣不獲進店，令他感到不解：「輪椅面積其實同一張凳咁大，明明仲有幾張『吉枱』都唔畀我坐入去，究竟點解呢？」他直言12年以來首次遇到這種情況，直言覺得「嬲嬲地」，問：「這樣會否構成歧視？」