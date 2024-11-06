高手過招鬥穩陣　國米阿仙奴強「細」交鋒

歐聯重頭戲，「藍黑兵團」國際米蘭主場迎戰阿仙奴，雙方今屆同樣3戰2勝1和兼不失球，踢法四平八穩，屬於五五波。加上強隊高手過招，往往緊張而不精彩，入波唔會多，尤其是阿仙奴跨屆近4場歐聯作客總入球全開2球或以下，隨時又悶戰一場，不妨再追中位數2.5球嘅入球細。（Now 638周四凌晨4時直播）

論近期成績，意甲班霸國際米蘭比較出色，各項賽事近8場取得7勝1和，但要留意當中有唔少係弱隊，包括近兩場贏聯賽下游分子安玻里、威尼斯。即使歐聯兩連勝，但對手亦只係貝爾格萊德紅星、年青人，至於另一場歐聯對曼城及意甲鬥祖雲達斯都打和，並且不敵AC米蘭，可見「藍黑兵團」遇上傳統豪門都佔唔到優勢。

翻查國際米蘭近5次歐聯對英超球隊，僅得1勝1和3負，當中除咗2022年3月小勝利物浦1比0之外，其餘4場都入唔到波，預料今場要攻入阿仙奴大門，並非易事。

另邊廂，阿仙奴陷入小低潮，連續3場英超失分，其中兩場作客分別0比2不敵般尼茅夫，以及0比1輸畀紐卡素，進攻表現令人失望。歸根究柢，因為「兵工廠」中前場人腳受傷兵問題困擾，中場大腦馬田奧迪加特仍然養傷，翼鋒布卡約沙卡早前傷愈復出後，狀態仍然不足，削弱球隊側擊力，恐怕難以發圍。加上阿仙奴跨屆近4場歐聯作客只有2和2負，總入球全開2球或以下，捧入球細最穩陣。

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