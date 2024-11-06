香港高球賽再添「貫」軍爭逐　基瑪與列特誓捧盃

「領展香港高爾夫球公開賽」迎來兩位大滿貫冠軍得球手基瑪（Martin Kaymer）和列特（Patrick Reed）加入戰陣。這場歷史悠久的賽事將於11月21日至24日在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，吸引了當今球壇多位名將來港參賽。

德國名將基瑪曾先後於2010年PGA錦標賽及2014年美國公開賽奪得兩個大滿貫冠軍，他將與來自美國的2018年美國大師賽冠軍得住列特，以及2013年美國公開賽冠軍英國球手羅斯（Justin Rose）爭奪這個賽事錦標，相信會有一番龍爭虎鬥。與這三位大滿貫球手一同參賽的還有巡迴賽中最令人期待的兩位年輕天才球手，包括22歲的南韓新星金柱亨及23歲的香港首席球手許龍一。前者已在亞巡賽上贏得兩場賽事，並在PGA巡迴賽上取得三個冠軍；後者是上季亞巡賽最佳新人，也是繼去年在主場舉辦的「國際都會高爾夫球錦標賽」奪冠後，首位贏得亞巡賽冠軍的香港球手。

對於基瑪來說，重返「領展香港高爾夫球公開賽」將是他今年第二次造訪香港哥爾夫會，此前，他曾於三月的LIV Golf香港站中以65杆的優秀成績開局。基瑪在三月份時曾說：「每次來到香港，除了高爾夫球場的狀態很好外，香港球迷也非常友善，而且非常支持我們。他們都是很好的高爾夫球迷。不論是香港這個城市、香港市民和香港政府，都讓我感到賓至如歸。」

這位德國選手與香港有著深厚的聯繫，因為2006年的賽事是他轉為職業球手後參加的第一個國際賽事。基瑪回憶道：「我站在果嶺上，占文尼斯（Miguel Angel Jiménez）就在我身旁，保達（ Ian Poulter）也在場。我感到相當緊張，因為就在幾個月前，我還在德國職業巡迴賽上比賽，突然間，我就站在這些萊德盃球手和明星球員的旁邊。我當時只是想遠距離望著他們，試著不打擾他們的練習。所以那時候對我來說是一個有趣且全新的

體驗。」

列特是另一位喜歡到訪香港哥爾夫球會粉嶺球場的星級球手，過去十年來他已成為香港的常客，他的最佳成績是在2015年的賽事中取得並列第三。這位美國球手在2018年歷史性地贏得美國大師賽後，還在所有四場大滿貫賽事中都能取得前十名的成績。他在過去的LIV Golf賽季中也取得了四次前十名的佳績。

賽事首兩天，即11月21日及22日（星期四及五）免費開放予公眾入場，而11月23日及24日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場證為港幣300元。賽事門票由即日起可於 KLOOK 購買。如欲了解更多，請瀏覽賽事官方網站：www.thehongkongopen.com