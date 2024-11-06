FIBA3x3香港年終賽11.22維園開鑼　查華斯：盡力協助港將突破自我

首次於香港舉辦的「FIBA 3x3 香港年終賽2024」將於11月22至24日假維多利亞公園進行，大會公布本屆賽事規模及獎金全面升級，屆時將有奧運冠軍查華斯（Agnis Čavars）領銜的Team Hong Kong在內的共14支世界頂尖球隊爭奪冠軍寶座。查華斯表示將以球員兼教練身份助球隊爭奪佳績，更希望傳授經驗予港將登上更高水平舞台。

「FIBA 3x3 香港年終賽2024」賽會周三（6日）舉辦記者會公布，本屆賽事規模及獎金全面升級，今次賽事共有14支來自世界各地的球隊參與競逐超過港幣180萬元的總獎金及年度總冠軍頭銜。其中正賽共有12個席位，世界排名第一球隊塞爾維亞烏布（Team Ub）、奧運金牌球員迪莊（Worthy de Jong）領銜的荷蘭阿姆斯特丹隊（Team Amsterdam）、從未在香港比賽過的美國邁阿密隊（Team Miami）等11支外地球隊已經累積足夠積分入圍分組賽。而第12個世巡賽排名入圍賽事名額，將會於美國普林斯頓隊（Team Princeton）、中國杭州隊 （Team Hangzhou）與拉脫維亞坎達瓦隊（Team Kandava Turiba）三者之間決出。

至於早前宣布加盟香港3x3專業隊Team Hong Kong的拉脫維亞球員查華斯，亦落實出戰「FIBA 3x3 香港年終賽2024」。查華斯曾協助拉脫維亞國家隊取得東京奧運首屆3x3男子籃球金牌、及巴黎奧運參賽資格，並為助里加隊（Team Riga）贏得「FIBA 3x3 吉達年終賽2020」冠軍，相信憑其較高的世界排名及實力，有助Team Hong Kong爭取更佳成績。

這名東京奧運男子三人籃球金牌得主、拉脫維亞籍猛將到港約兩個月，本人直言廣東話仍在學習階段，今日出席記者會亦以「多謝」對現場所有人致意。被問及在Team Hong Kong的角色，38歲多查華斯表示會以「球員兼教練」身份分享經驗及幫助提升香港三人籃球水平：「雖然因我的年齡關係，加入香港對我來說非常具有挑戰性，但這也是一次新的體驗。來到這裡兩個月，我看到一切都有所改善，很高興看到香港球員的球技一步步得到提升。然而，紀律性、體能和力量為三人籃球的關鍵，希望他們能在這些方面再有突破。」此外，他亦認為現時香港需要建立兩支有良好務實經驗的球隊，從而提升隊內的訓練效率。

大會強調為推動「體娛結合」，今屆再度擴大規模舉辦「3x3 VILLAGE」，除保留以往特色攤位外，亦會融入更多香港特色及傳統文化元素，其中將與長洲太平清醮攜手合作，將搶包山、飄色巡遊等傳統元素帶到維園，更推出賽事聯乘平安包；此外，大會與香港遊樂場協會及中國香港跳繩總會合作設立「城市運動體驗區」，為市民帶來更豐富多元的場外體驗。

值得一提的是，Team Hong Kong於賽事首晚（22日）出戰的資格賽、以及隨後的部分精彩賽事，亦將會於香港電台及TVB全程直播。「FIBA 3x3 香港年終賽2024」門票將於即日起於快達票網站（HK TICKETING）公開發售，門票價格為100元至680元不等，詳情可瀏覽賽事官方網站。而「3x3 VILLAGE」的開放時間為11月22日下午4時至晚上10時，及11月23至24日中午12 時至晚上10時，入場費全免。