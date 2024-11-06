亞冠盃2　 撐東方再贏卡雅　

周三（6日）輪到另一港超球隊東方登場，出戰「亞冠盃2」E組第4輪分組賽，坐鎮旺角大球場主場惡鬥菲律賓勁旅卡雅。東方手握3分下，出線仍未絕望，今場面對上場手下敗仗卡雅，當然力爭再下一成，球迷記得入場支持！（港台電視32周四晚上8時直播）

東方上場作客卡雅險勝2比1，取得香港球會在「亞冠盃2」的首場勝利。雙方今場再次交手，東方更擁主場之利，主教練盧比度（Chino）出席賽前記者會時，承認壓力更大，惟強調仍會全力以赴：「上場贏完，我理解外界對我哋期望一定高咗，但問題不大嘅。相信球隊只要延續上場好表現，一定可以再次贏波，令大家開心。」

東方今場只要擊敗卡雅，同時FC悉尼又不敵廣島三箭的話，便可追至與前者同分，被問到球隊出線機會時，Chino則無奈地笑稱：「當然三箭作客悉尼唔容易，但如果真係發生上述情況嘅話，冇錯我哋會同分，仲有機會出線，雖然之後要主場贏悉尼真係好難。不過我依刻唔會諗太遠住，逐場逐場嚟。」

菲律賓勁旅卡雅上場主場不敵東方，暫時在分組賽3戰全敗排包尾，今場需要贏波才可保持出線希望，而在上周聯賽延期下，球員體力不成問題。曾在2022/23球季短暫效力東方的中場史雲斯頓（Mark），對上一場未獲列入大軍名單，今次則有份隨隊來港，有望首次倒戈。他在出席記招時，便分享道今次重返香港比賽的感受：「特別得嚟又有啲興奮，自己第一次以客隊球員身份，喺旺角大球場比賽。」

除此之外，Mark又認為東方整體實力，對比之前效力時增強不少，預期今場會十分難踢：「對比前季，佢哋有嘅新外援，又再提升咗幾個青訓上一隊，整體實力強咗。我諗特別要睇實巴科爾，佢上場製造到好大威脅；當然仲有攻守兼備嘅中場馬高斯。」

【東方預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：19.亞歷斯祖 21.丹尼爾 3.高素巴耶夫 30.黃梓浩

中場：14.余在言 27.馬高斯 32.林衍廷

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 9.巴杜姆