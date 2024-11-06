康仁福建不敵漢友　創今季最低得分

甲一男子籃球聯賽周三（6日）假灣仔修頓場館舉行，漢友防守制勝，以58：45力挫康仁福建，將戰績改寫成2勝2負。

康仁福建上場勇挫銀牌冠軍永倫，今場正選陣容派出上周參與港隊集訓的楊瑞鴻、黃子謙，配搭黃律堯、懷斯和李察士，漢友正選則派出馬嘉聰、黃裕杰、黃銘德、鄭錦興和托查摩利路斯迎戰。

開段漢友打出4：0，福建則由許烜行連取8分，包括「back to back」三分球，拉開至11：5。漢友外援托查摩利路斯頻頻殺入禁區，籃底得分後又吸引對手包夾，助攻弧頂的朱浩雯轟入三分球，追成11：11，曾奪哥倫比亞最佳防守獎的托查摩利路斯亦讓福建外援李察士無從入手，令後者單節只得2分，漢友首節領先18：12。

第2節康仁福建進攻全面失靈，8分半鐘僅有黃律堯罰球得1分，倒戈出戰的鄭錦興為漢友連得4分，其後托查摩利路斯接力搶5分。香港金牛借將楊瑞鴻和許烜行聯手快攻，惟後者上籃之際又嚐到托查摩利路斯的「火鍋」。康仁福建此節最後1分鐘再有林俊達罰球拿多1分，整節僅得2分，半場以14：30大幅落後。漢友外援托查摩利路斯上半場表現相當醒神，交出11分9籃板6封阻。

換邊後，康仁福建前3分鐘僅有楊瑞鴻跳射得2分，相反漢友加強火力，黃裕杰中距離得分後再有黃銘德內外開弓取5分，加上朱浩雯外圍發炮，漢友9：0攻勢拉開至40：16。林俊達三分球為福建止血，連同許烜行和李察士先後得分，收窄差距至落後14分。漢友站穩陣腳後，先有黃銘德再轟三分球，其後蔡駿賢亦從楊瑞鴻手中搶手，一條龍上籃，漢友此節以47：32繼續領先。

來到決勝節，漢友黃銘德貢獻「2＋1」，康仁福建則有楊瑞鴻命中今場第1個三分球，連計罰球追回5分，加上李察士、懷斯得分，一度追成41：52。托查摩利路斯其後一次快攻入樽，落地「小拗」，但他堅持不下場，漢友保住勝局，最終以58：45取勝。

今場漢友兩人得分上雙，黃銘德貢獻全場最高18分，另加5籃板、4助攻、托查摩利路斯13分、19個籃板進帳，蔡駿賢8分11籃板。康仁福建李察士交出12分、15籃板，許烜行和楊瑞鴻各取10和8分。漢友今場防守奏效，令對手命中率跌至23％，三分球更是22射僅4中，只得18％。

黃銘德今場尾段抽筋退下火線，賽後他透露：「早前對南華一戰受傷，上場對永倫亦未能上場，今場狀態未算最佳。」他喜見球隊今場做到賽前部署，贏得重要一仗：「今場防守外援及其他主力都有特別部署，最後成功降低對手命中率，這場勝仗很重要，對於我們進前6有很大幫助。」

說到今季兩大新兵鄭錦興和托查摩利路斯，「阿德」大讚兩人為球隊帶來正面作用：「阿興（鄭錦興）常向我們分享他的經驗，場內場外都給予我們年輕球員很多意見，幫助我們成長。至於外援亦很願意和我們配合，幫到我們不少，帶來新的火花。」

黃銘德效力漢友第6年，今季希望與球隊挑戰前4：「漢友最大優點是團結，我們有超過一半球員都合作多時，早已建立默契，是一隊真正的球隊。我們目標不變，希望打入前4，和強隊競爭，我自己則希望更上一層樓可以為港出賽。」