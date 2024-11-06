亞冠盃2　理文1比4遭曼谷聯反Cup

【鄧文滔泰國直擊】港超代表理文周三 （6日）晚假泰國法政體育場，出戰「亞冠盃2」G組第4場分組賽，作客硬撼泰超勁旅曼谷聯。理文雖然有羅沙先開記錄，但下半場被主隊連追4球之下，最終以1比4不敵曼谷聯。

「黃黑軍團」今場由首次在亞冠擔正的梁興傑把關，派出杜度則夥拍李毅凱扼守中路，黃威、顏樂楓和保利臣組成中場鐵三角，入球重任則落在羅沙及艾華頓身上，安尼亞和周子謙則先列後備。

上半場初段，主隊曼谷聯甫開賽已積極搶攻，惟準繩度欠奉，6分鐘，艾迪門前接應斯利隆右路傳送，頭槌偏離目標，皮球彈地後網頂高出。比賽中段，主隊射手艾迪連番嘗試射門，均未能射破梁興傑的十指關。41分鐘，理文成功把握埋門機會，羅沙接應黃威的傳送起腳勁射，皮球省中艾華頓後改變方向入網，為理文先開記錄。理文1比0領先對手返回更衣室。

下半場，理文先後換入安尼亞及周子謙試圖延續攻勢，57分鐘，艾華頓接應黃威妙傳左腳抽射，可惜柱邊出界。67分鐘，斯利隆底線傳送予薛高域，後者快腳上前燙射入網，將比數扳平至1比1。73分鐘，理文再度失守，薛高域左邊底線回傳，札魯農簡接應後順勢起射破網，為主隊反超前「黃黑軍團」。78分鐘，主隊得勢不饒人，艾卡沙尼後上窄位射入，將領先優勢拉至兩球。補時階段，薛高域為曼谷聯埋齋，最終理文在力戰之下，以1比4告負。