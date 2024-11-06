滿貫夫添威力澎湃　蔡再懃戰至抽筋助綠軍狠挫永倫

甲一男籃聯賽周三（6日）上演「黃綠大戰」果然火藥味十足，兩支「Big 4」球隊今季第3次碰面，強強對決吸引大批球迷親臨灣仔修頓場館捧場，入座率約達7成。滿貫繼銀牌賽之後陣容再「升呢」，以「夫添」向永倫發出挑戰，憑蔡再懃怒轟全隊最高28分、外援米勒貢獻25分18籃板，新加盟的楊睿騏亦交出表現，終以99：89力挫永倫成功復仇，並喜迎聯賽4連勝。

永倫今場派出泰那、蓋帝斯、余理洋、韓天次及連浩駿首發上陣；滿貫則提上年輕小將蕭瑋耀，連同常規主力米勒、蔡再懃、惠龍兒和吳松峻擔正。

兩軍開局「快打快」，滿貫中鋒惠龍兒內外開弓連轟9分，永倫則由雙核泰那和蓋帝斯相繼得手，韓天次和余理洋亦有三分開齋，戰況緊湊戰成13：13。其後「綠軍」派出楊睿騏上陣組織進攻，連續送出3次妙傳予歐陽維江和蔡再懃得分，雖然永倫有周迎堅命中壓哨layup，但第一節完仍以23：19確立領先優勢。

滿貫次節延續強勢嘗試搶分，期間多次造犯站上罰球線，其中楊睿騏剷籃搏得「And 1」，米勒中投跳射入網，進一步擴大比數至30：19。永倫「得分機器」泰那發威，一度將落後差距拉近至3分，不過未能守住對手反擊快攻失分，上半場仍以37：43落後。泰那單節轟13分，半場有19分進賬，惠龍兒和蔡再懃各取10分。

易籃後，米勒面對防守悍將蓋帝斯上籃「拉桿」打出「2+1」，蔡再懃連轟2記底角三分，拉開今場最大分差60：44。永倫眾將未有言棄，連浩駿顏色地帶挑戰惠龍兒回敬「And 1」、余理洋亦射入兩球三分助球隊「止血」，惟前者錄得4犯被替下。永倫追分時刻文俊浩替補上陣，此子先入一記後仰跳射，再飆入壓哨三分彈，助球隊追至64：68。

決勝節戰況愈趨激烈，初段文俊浩再入三分，關鍵入波助「黃金戰士」士氣大振，雖然韋思庭犯滿離場，但得分手余理洋和泰那挺身而出，連續開炮反先75：74全場首度領先，更擴大優勢至83：78，惟滿貫未仍保持鬥心，蔡再懃投進關鍵三分波後，永倫犯下多次防守打手違規，讓綠軍逐步追近，加上教練霍嘉銘在場邊肉緊表態被判技犯，滿貫趁勢再度反超87：85，緊張時刻楊睿騏進攻被拉，文俊浩食U Foul，楊睿騏淡定射入4個罰球，加上最終米勒一次雙手鋤樽徹底擊沉對手追分氣勢，即使余理洋超遠三分命中欲救駕，但「綠軍」終以99：89擊敗永倫，取得聯賽開季4連勝。

滿貫今場4人得分上雙，蔡再懃交出全隊最高的28分，米勒穩定貢獻25分18籃板「雙雙」成績，惟同時送出5次失誤，惠龍兒亦有17分9籃板入賬；板櫈出發的楊睿騏取得16分6助攻，正負值21分全場最高。永倫方面，余理洋飆5記三分波取得20分，而泰那則怒轟全場最高的36分，惟未能助球隊反勝。