為香港東方首度倒戈南華　兆華：希望打一場好波

甲一籃球周四晚上演矚目大戰，由香港東方硬撼南華，兩隊今季首度交鋒，目前於聯賽同樣是3連勝不敗之師，這場龍爭虎鬥不容錯過。香港東方新兵梁兆華即將倒戈上陣，他直言相當期待：「希望打一場好波！」（on.cc東網周四晚上7時提供按次收費PPV直播）

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香港東方今季兼顧3條戰線，分別出戰甲一聯賽、EASL東亞超級聯賽及PBA專員盃（菲律賓籃球聯賽Commissioner‘s Cup），上仗聯賽憑4人得分上雙，以75：63擊敗晉裕錄得3連勝，上周轉戰EASL東亞超級聯賽，在中鋒麥洛連轟24分下以75：88不敵廣島蜻蜓。香港東方今場迎來爭標勁敵之一南華，這是兩隊今季首次相遇，雙方各有新兵，香港金牛完約後加盟東方的梁兆華更會倒戈出擊，成為焦點。曾為南華奪得4屆聯賽冠軍的梁兆華表示，「幾期待，南華是我的母會，我的所有都是在南華開始。」

30歲的梁兆華回歸甲一，與舊會主帥巴拿莫域再度合作，他期待與隊友盡快建立默契：「我會比較容易上手，因為和以前球隊（南華）很相似。另外除南華之外，隊中亦有好多香港隊的隊友，所以感覺既熟悉，又有新鮮感。不過因為大家仍在摸索自己的角色，所以需要一點時間去磨合和了解。這幾場大家發揮不是最理想，但我不太擔心。」

至於銀牌亞軍南華上場以90：72擊敗建龍飛馬，聯賽同樣錄得3連勝。手傷初愈的南華主力朱亮狀態回勇，上場轟入5記三分波貢獻全場最高的23分，喀麥隆中鋒安德拉交出13分18籃板，另外本地後衞曾湛元亦有19分、9次助攻進帳。說到南華今季以年青陣容屢創佳績，「兆華」直言不感意外：「南華一班主力由青年隊打起，他們的經驗都比普通年青球員好，今場大家都熟悉大家的狀況下，希望打一場好波。」

尾場晉裕對晉龍WTS，賽事將於晚上8時40分舉行。晉裕上場87：71擊敗崇德飛鷹，取得今季首勝，振奮士氣。晉裕外援艾勤上場豪取「超級雙雙」，貢獻33分、24個籃板，射手蘇志樂手感回暖，命中5記三分得23分，狀態大勇，今場將為球隊爭取2連勝。至於3連敗的晉龍WTS亦渴望今場能夠重回勝軌，激戰可期。