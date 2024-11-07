阿仙奴0比1不敵國米　瘋狂失機兼傷兩主力

英超勁旅阿仙奴近期黑氣纏身，周四(7日)凌晨歐聯作客國際米蘭，全場錄得20次攻門但顆粒無收，更因1個爭議性12碼輸0比1，今屆歐聯首次落敗。阿仙奴近6場賽事3次輸波，今仗更有米基爾馬連奴同夏維斯受傷離場，今個周末作客車路士危機四伏。

國米今場開波即搶攻，杜費斯曾勁射中楣，阿仙奴企穩陣腳後開始控制戰局，馬連奴曾衝頂頭槌，被國米門將恩尼森馬手槌打中頭部，但VAR長時間覆核後冇判12碼，反而去到上半場補時，馬連奴禁區內近距離被省中手部，球證就判罰12碼，國米由查漢奴古操刀射入。

換邊後阿仙奴繼續狂攻，加比爾馬加希斯頭槌喺白界前被救出，夏維斯兩次射門又被救出同閂出，最終以0比1飲恨。阿仙奴今場錄得20次攻門但冇波入，係球隊自2006年對莫斯科中央陸軍後(23次攻門)，喺歐聯最多埋門而冇入球嘅賽事。阿仙奴目前4戰2勝1和1負排12位，國米就以3勝1和佳績升上第5位。

近期狀態低迷，又有總監伊度突然辭職，阿仙奴今場輸波之餘再折兩將，馬連奴因被打中頭部，疑似腦震盪半場被換走，而夏維斯尾段又同對手撞頭致血流披面離場。阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「我哋今仗作客歐洲其中一隊最好球隊，除戰果外一切都好好。輸波係現實，但如果可以維持今場水平，下仗作客車路士我哋有能力贏波。」