香港隊　11月主場友賽決選出爐　馬斐首獲召

香港男子足球代表隊將於11月14日和19日，接連主場與菲律賓、毛里求斯進行國際友誼賽，足總周四（7日）公布24人決選名單，當中效力傑志的19歲前鋒馬斐首次獲徵召，成為最大焦點。

相對10月底公布的52人初選，今次決選共剔走了28人，包括兩名外流港將徐宏傑、米高，同時剛取得特區護照的冠忠南區翼鋒李小恆亦名落孫山，而主力陳俊樂則預計因傷而落選。至於今次最大亮點，必屬首次晉身大港腳的傑志前鋒馬斐，這名19歲小將早前在U20友賽對廣西梅開二度，惟今季未曾在聯賽上陣。

港隊大軍將於下周一（11日）展開首操，惟足總卻指主教練表示除賽前訓練外，其餘訓練會閉門進行，傳媒將不可到場採訪。

24人決選名單如下：

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衞：周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖 (東方)、費蘭度、鐘樂安 (傑志)、杜 度

(理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)

中場：孫銘謙 (滄州雄獅)、林衍廷、吳宇曦、余在言 (東方)、顏卓彬、祖連奴 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、黃 威 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：馬斐、潘沛軒 (傑志)、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)