IBF保齡球世界杯明年1月啟德園上演　決賽首度移師「伊館」公眾免費入場

由國際保齡球協會及和中國香港保齡球總會主辦的2025年IBF保齡球世界杯，將於明年1月5日至13日假啟德體育園Top Bowl保齡球館展開一連9日賽事，而1月14日的準決賽及決賽將移師假伊利沙伯體育館上演，大會週四（7日）下午於奧海城2期地下中庭舉行記者發布會，會上公佈港隊大軍名單及進行商場路展啟動禮儀式，港隊代表胡兆康表示期望把握主場優勢，為港爭取佳績。

今屆賽事由香港「一哥」胡兆康及黃鈞源領軍，連同後起之秀謝晉軒、麥紹岐及後備球員馬嘉言出戰。他們9月在泰國舉行的第27屆亞洲保齡球錦標賽中赢得男子五人賽的銅牌，而胡兆康就相當期待在主場作賽：「在本地打比賽既緊張又期待，希望在成績上有所突破，自己目標是盡力去爭取四強。當然隨著比賽臨近，教練和隊員壓力難免會逐漸增加，但我相信只要保持良好的訓練狀態，讓自己放鬆並享受比賽，就有更好的動力去發揮。」他表示啟德體育園場地雖然還在裝修中，但預計在12月中旬左右就可以開始於啟德保齡球館訓練，同時期待在本地比賽中能夠吸引更多球迷到場觀賽，呼籲市民多多支持及參與。

對於今屆有更多年輕新血加入陣容，胡兆康表示與年輕球員的交流讓他回想起自己年少時對保齡球的熱愛：「我當年轉為全職運動員時，其實與馬嘉言一樣都是十五六歲左右，見到他們如此享受保齡球帶來的快樂，我都重新感受到對保齡球的熱情和初心。」

目前就讀中五，年僅16歲的新星馬嘉言坦言，獲選為港隊一員機會難得，會藉此向隊友多多學習，吸收大賽經驗：「從未想像過能以16歲的年紀入選世界杯名單，雖然只是作為後備球員身份，但能夠於一眾師兄身邊觀察學習，並能於主場出戰，對我而言意義非凡。若有機會上陣，我會盡自己最大努力，發揮出水準。」

今屆決賽將首度移師「伊館」上演，公眾屆時可透過網上登記免費入場，名額約1,500個，中國香港保齡球總會主席劉掌珠期望透過以上的措舉，能推動市民積極參與比賽盛事：「今屆賽事獲政府及各單位大力支持，決賽首度移師伊利沙伯體育館舉行，選手們會於專誠搭建的兩條臨時球道上進行比賽，當日同時免費開放予公眾入場，我們更為賽事特別設計保齡球瓶形狀的保溫瓶，每位入場觀眾均可獲得1個保溫瓶作為記念品，希望可以藉此吸引更多香港球迷入場觀賞比賽，為一眾健兒打氣。」劉掌珠亦透露最快下月將會開放門票登記，今屆將以QR Code取替實體門票入場，註冊方法及具體時間有待大會進一步公布。

今屆賽事有超過30個國家和地區落實參加，吸引全球約280名運動員手雲集香港，競逐男女子組别個人賽和隊制四人賽冠軍殊榮。開幕典禮將於明年1月6日於啟德體育園的保齡球場館舉行，另外，為配合今次賽事，大會將舉辦一系列的宣傳和推廣活動，包括從即日起至11月10日在奧海城二期中庭舉行的路展，現場更設五條保齡球體驗賽道，歡迎公眾一同親身參與，享受保齡球樂趣。