丹恩奴域：奧巴美揚勢助艾卡迪沙贏波

艾卡迪沙最近於沙職錄得兩連勝後，升上聯賽榜第5位，近況似乎相當之好。

雖然艾卡迪沙不是沙職4大球會之一，不過他們亦充滿野心及決心衝擊聯賽前列位置，從而爭取亞冠盃參賽資格，故此於季前大灑金錢收購球員，望能增強實力。

我十分欣賞奧巴美揚及昆奴尼斯，這兩位前線進攻球員看來充滿威脅性。昆奴尼斯連續3場比賽建功，並合共攻入4球。至於奧巴美揚亦漸漸上力，近3場比賽取得兩個入球，今仗他跟艾費哈中堅基斯史摩寧的大鬥法將會非常關鍵。

今仗艾卡迪沙料會排出5-3-2陣式，奧巴美揚及昆奴尼斯將會是其前線的危險人物。同時，我亦預期一對翼衛杜基艾阿馬及穆罕默德艾度艾沙馬特，將會頻頻上前助攻，並且於邊線產生威脅。

當然，前皇家馬德里隊長拿祖費南迪斯亦十分重要，勢必保持球隊防線的組織性及穩定性。我認為這亦是他們於11場賽事只失9球的主要原因。

艾費哈今季聯賽只錄得1勝，目前更排在聯賽榜尾3位置，不過近4場聯賽卻錄得3場和局。

如果之前頭部受傷的贊比亞籍射手沙卡拿能夠傷愈復出的話，我預期他的速度及力量將可考驗艾卡迪沙的防線。連素盧比斯最近也入球頻頻，近7場比賽共入5球，料亦可為艾卡迪沙後防帶來麻煩。

然而，我認為艾卡迪沙的實力遠高於艾費哈，相信他們可在奧巴美揚有入球進帳的情況下，輕鬆獲勝。