【歐霸盃】加拉塔沙雷地獄主場辦大事

歐霸兩支不敗之師加拉塔沙雷同熱刺今晚相遇，預料會合演精彩攻防戰！擁有「地獄主場」嘅加拉塔沙雷肯定會採取主攻，擅踢防反嘅熱刺則利用空位做反擊，肯定多波入，3.5球入球大放心捧。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

加拉塔沙雷近況勁弗，挾12場不敗氣勢，包括歐霸2勝1和，喺5萬球迷面前，絕對會踢得主動，教練奧簡近期將兩位曾於意甲叱咤一時嘅射手莫路伊卡迪及域陀奧森漢，齊齊放喺正選攻堅，效果亦唔錯，啱啱喺土超就憑奧森漢射入1粒，以2比1擊敗死敵比錫達斯，士氣大振。

不過加拉塔沙雷嘅主攻踢法，令後防出現好多空位，咁就啱晒熱刺領隊普斯迪高路「合尺」。普師最鍾意穩住後防，跟住嚟招突擊置你於死地，熱刺歐霸3戰全勝，入6球只失1球，可見一斑。最重要係普帥喺歐霸會起用艾查格雷、米基摩亞及貝治華等年輕球員，配合李察利臣、班倫莊臣同柏比沙亞等人，對住加拉塔沙雷，整體經驗或稍為不足，勝在活力搭夠，預料兩軍都會搵到唔少機會。加上加拉塔沙雷今屆3場歐霸全開4球或以上，踢法開放，一於推介入球大。

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